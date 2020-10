Mesmo tendo um affair com Tays Reis no reality da Record TV, Biel confessou que já foi muito apaixonado pela funkeira MC Mirella. No entanto, a pergunta é: será que ele ainda gosta da peoa e está fazendo jogo duplo com Tays? Vote na Enquete A Fazenda 12. Queremos saber sua opinuão.

Confinado em A Fazenda 12, o cantor Biel disse em conversa com Juliano Ceglia, que já foi muito apaixonado pela funkeira MC Mirella. No entanto, o mesmo está em uma affair dentro do reality da Record, com a ex-Vingadora Tays Reis, que já protagonizou diversos momentos de romance com o peão. Ou seja, mesmo após confessar paixão por Mirella, Biel ainda merece estar com a Tays? Queremos saber. Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Biel está fazendo jogo duplo com Tays e Mirella? Sim

Enquete A Fazenda 12: Biel confessa que já foi apaixonado por Mirella

Em primeiro lugar, Biel está tendo um affair com Tays Reis, dentro do reality A Fazenda 12. Os dois já protagonizaram beijos calientes em festas e até já dormiram juntos, na mesma cama. Mas, será que ele está sendo sincero quanto ao romance com a peoa? Ou é tudo uma forma de estratégia de jogo. Afinal, no início do reality, todos apostaram que ele e Mirella formariam um casal. Aliás, o romance não decolou, pois a funkeira confessou que ainda ama o ex-namorado Dynho Alves.

Dessa forma, nos resta a pergunta. Seá que Biel estpa fazendo jogo duplo com Mirella e Tays Reis?, ou tudo não passou de uma coincidência, afinal, dentro de um confinamento tudo pode acontecer. Contudo, ainda assim, ele não esconde a admiração pela funkeira, que aliás, já teve um relacionado anteriormente.

Na área externa da sede do reality da record, Biel contou para Juliano Ceglia como conheceu MC Mirella e revelou que os dois tiveram um relacionamento aberto no passado durante um bom tempo. Ele disse: “Sem fidelidade. Ela tinha os rolês dela, eu tinha os meus.”

Ainda no bate-papo, ele confessou que conheceu a peoa em um show que ele fez em Pinheiros, bairro localizado em São Paulo. Segundo o mesmo, Mirella foi ao camarim com uma amiga que queria muito conhecê-lo. No entanto, ao ver a funkeira, Biel confessou: “Só que eu me apaixonei pela Mirella, daí a amiga dela ficou bolada. Mas depois a amiga dela ficou com um amigo meu e eu fiquei com ela, a gente viajava juntos, saía direto, toda semana. Eu levava ela para os meus shows, tem muita história”, disse o peão.

Biel conta para Juliano sobre a sua história com Mirella fora do reality 😊 "Eu me apaixonei por Mirella", diz o funkeiro 😳 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/o1tdwH3ZhW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Biel e Tays, é namoro ou só estratégia de jogo?

O affair entre Biel e Tays Reis começou durante a festa com tema ‘Shippados’ em A Fazenda 12. Juntamente com o embalo das músicas e bebidas a disposição, os dois pombinhos protagonizaram o maior beijão, com direito a língua e tudo. No entanto, passado a festança, o clima começou a esfriar, principalmente, após os dois brigarem por causa de Mirella.

Mas, o distanciamento entre Tays e Biel começou ao longo da festa #TBT. Sem deixar claros os motivos, o funkeiro fez questão de falar com Mirella, que a ex-Vingadora estava incomodada com a amizade entre os dois na casa. “Que pega? É ego, parça. Ela acha que tem alguma coisa entre a gente. A nossa intimidade acaba mostrando isso pra ela. Você sabe como é que é”, disse Biel para Mirella, que reclamou:

“Velho, ela ficava adulando a gente antes. Você que sabe, se quiser, eu fico de boa na minha pra não achar que tem alguma coisa. Ela me irritou várias vezes. Não quero ficar falando mal dela.”

Biel minimiza romace com Tays

Em conversa no quarto da sede, Luiza lamentou que o peão fosse para a roça com Tays – pessoa com quem o funkeiro se relaciona dentro da casa. “Foda é ir com a sua mina”, disse Ambiel antes de ser rebatida pelo cantor: “Ela não é minha mina”. Logo após a declaração do cantor, a peoa corrigiu sua colocação. “Aqui dentro, a pessoa que te ajuda.”

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1316583169404080129