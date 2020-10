Após uma formação de roça cheia de conflitos, A Fazenda 12 dará tchau para mais um peão. Raissa Barbosa, Rodrigo Moraes e Biel são os participantes na berlinda da semana, quem você prefere que continue no reality show? Vote:

Enquete A Fazenda 12: Biel, Raissa ou Rodrigo, quem deve ficar? Rodrigo

Raissa

Biel Ver resultados

Quem escapou da 3ª roça de A Fazenda 12?

Juliano Ceglia foi o sortudo que fugiu da berlinda da semana. O jornalista esportivo foi o vencedor da Prova do Fazendeiro, que aconteceu na noite desta quarta-feira (30). Como Raissa foi vetada da prova por Juliano, o peão competiu pelo chapéu de A Fazenda 12 com Biel e Rodrigo.

A disputa consistia em os participantes usarem pernas de pau para atravessar uma passarela até um espaço com algumas placas de um quebra-cabeça. Após resgatar todas as placas, os peões voltavam para o local de início da prova e montava o quebra-cabeça. Quem completasse a imagem corretamente e com mais rapidez, vencia.

Senhoras e senhores, nós temos um novo Fazendeiro! Juliano Ceglia levou a melhor na #ProvaDoFazendeiro e se livrou da Roça! 🤠🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/6pkl3NuDpC — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2020

Veja como foi a votação

Rodrigo foi o escolhido pela fazendeira Carol Narizinho para ocupar o primeiro banquinho da berlinda semanal de A Fazenda 12. Por conta do poder da chama vermelha, Lucas Cartolouco e Luiza Ambiel tiveram dois votos cada e Lucas Maciel e Lipe Ribeiro não votaram. Confira:

Na dinâmica do “resta um” para decidir o quarto roceiro, Lucas Cartolouco não foi salvo por ninguém e ficou na berlinda, no entanto, com o poder da chama verde, Lipe tirou Cartolouco da roça e colocou Juliano no lugar.