O reality da Record TV foi ao ar no dia 8 de setembro, e o público pode conhecer os 20 participantes da edição número 12. Vale lembrar, que é tudo ou nada e fogo no feno! Ou seja, apenas um será o grande vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão na final. Mas, quem deve ganhar? Com a eliminação de Victória Villarim da disputa, quem deve ser o grande vencedor da temporada? Vote na Enquete A Fazenda 12 e faça sua escolha.

A intérprete do hit “Que Tiro Foi Esse?”, é a principal aposta da produção para o programa. A funkeira ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe “Vai Malandra” em 2017. Logo depois, ela começou a fazer sucesso nas redes socais e conquistou o humor de famosos, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Simone e Simaria. Mas, foi no clipe que ela ficou realmente conhecida pelo público.

Biel – Enquete A Fazenda 12

Biel é um dos participantes mais conhecido pelo público. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e como ‘cancelado’. Sua participação no reality, no entanto, está sendo bastante repercutida aqui fora.

Mariano – Enquete A Fazenda 12

Intérprete do hit “Camaro amarelo”, o sertanejo faz dupla com Munhoz e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Desde o primeiro dia de programa, o cantor chamou a atenção de fãs de A Fazenda 2020 por conta do físico definido.

A funkeira de apenas 22 anos tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Seguindo os passos de Jojo Todynho, ela acabou de emplacar mais um hit, mesmo estando confinada. Como estratégia, sua equipe divulgou o novo single da cantora, intitulado: ‘Bem Plena’.

Lucas Maciel ficou conhecido como Lucas Selfie por conta de seu quadro no extinto Pânico. O apresentador se aproximava de pessoas na rua e fingia tirar uma selfie. Em A Fazenda 2020, o peão se aproximou bastante de Biel e Lucas Cartolouco. Mas, ao andar do jogo, ele também teve um affair com Raissa Barbosa.

Conhecida por participar do De férias com o ex, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa. Em A Fazenda 2020, Stéfani já tem rival desde o primeiro dia, já que Lipe Ribeiro, também de De férias com o ex, faz parte do elenco da edição.

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’ e promete fazer o mesmo em A Fazenda 12. No entanto, até agora, está em cima do muro com os colegas de confinamento. Até o momento não protagonizou nenhuma discussão.

A Miss Brasil 2013 é outra grande aposta para garantir o prêmio pelo menos aqui na Enquete A Fazenda 12. Antes de mais nada, ela que está de romance com o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz), se tornou um dos assuntos mais comentados do país na estreia do reality. Fãs, compararam a semelhança da Miss com a atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Manu Gavassi. A internet também viu semelhanças com a atriz Agatha Moreira.

A peoa também está na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Record TV. A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. O sucesso projetou Tays para todo o país. No jogo, ela está tendo um affair com o cantor Biel.