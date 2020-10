Hoje a sexta formação de roça da temporada vai ser realizada no reality show rural. O único peão fora de perigo é Juliano Ceglia, por ser o fazendeiro da semana. Apesar de não estar totalmente fora de perigo, Biel tem uma vantagem e provavelmente escapará da berlinda, já que foi o vencedor da Prova de Fogo da semana. Vote na enquete A Fazenda 12.

Se escolher usar o poder da chama vermelha, que permite trocar o quarto roceiro por qualquer outro participante, exceto o fazendeiro, Biel poderá determinar quem ocupará o quarto banquinho da berlinda. Na sua opinião, quem será o alvo do funkeiro? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI o que você acha.

Enquete A Fazenda 12: com poder de chama, quem Biel colocará na roça? Jojo

Mariano

Jakelyne

Raissa

Lipe Ver resultados

Biel derrotou Jakelyne, Mirella e Lipe em prova

No domingo (25), foi realizado um sorteio na sala para determinar quem competiria na Prova de fogo da semana. Lucas Maciel tirou um dos ovos dourados, mas deu para Mirella, pois competiu na semana passada. Raissa também teve sorte e tirou um ovo dourado, mas como a modelo foi a campeã da Prova de Fogo da semana passada, escolheu dar seu ovo para Jakelyne. Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI o que você acha que acontecerá na formação de roça.

Como a prova seria disputada entre quatro pessoas, o apresentador Marcos Mion pediu que Mirella e Jakelyne escolhessem dois colegas de confinamento para acompanhá-las na prova. A miss optou por Lipe e a funkeira levou Biel. Vote na enquete A Fazenda 12.

Na disputa, os participantes precisavam percorrer um caminho com um carrinho movido por alavanca, carregando garrafas de leite fixadas em seus capacetes. Era preciso ter equilíbrio para transportar o líquido até outros recipientes sem o auxílio das mãos. Os peões passaram por vários obstáculos durante a dinâmica, colocando o líquido em recipientes no fim do circuito. Quem mais preenchesse seu recipiente, durante os 15 minutos de prova, vencia.

Biel foi o grande campeão. Mirella, Jakelyne e Lipe foram direto para a baia e puxaram Raissa para ser a quarta moradora da baia desta semana. Quem Biel indicará para a roça se resolver usar o poder da chama vermelha? Vote na enquete A Fazenda 12.

a prova é muito dificil, socorro pic.twitter.com/BggSwpA9es — ma ri. (@acostumadinha) October 25, 2020

E qual é o poder da chama verde?

Como de costume no reality, o poder da chama verde é escolhido pela produção e revelado para o público apenas durante a formação de roça. Já a chama vermelha é votada pelo fãs do programa na plataforma TikTok. Vote na enquete A Fazenda 12.

