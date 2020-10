Enquete A Fazenda 12: isolada na casa, Luiza está sendo injustiçada?

Os dias não estão dos melhores para Luiza Ambiel em A Fazenda. A modelo soma atritos e está cada vez mais distantes dos outros participantes. Mas afinal, a ex-banheira do Gugu está sendo injustiçada? Vote na enquete de A Fazenda 12.

Em menos de uma semana, Luiza teve pelos menos 4 conflitos na casa. O calvário da peoa começou na quinta, depois que ela decidiu contar a Biel que Mariano estava falando mal dele.

“Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. Fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau não sei o que”, disse Luiza a Biel, instantes depois de ouvir o papo que rolava entre Mariano, Jakelyne, Jojo, Mateus e Lipe.

O leva e trás não pegou bem na casa e Luiza entrou na mira dos participantes.

Discussão com Stéfani

Na quinta-feira, dia 16, Stéfani Bays estava no quarto e ouviu a conversa entre Luiza, Victória e Biel sobre Mariano e não conseguiu deixar de mostrar seu desconforto com a fofoca. “Vou começar a ter posicionamento”, afirmou a Victória, que foi acusada de “ficar em cima do muro”. “Se posicionar não é fazer fofoca, Vic”, rebateu a ex-de Férias com o Ex. “Mas não é fofoca, é a verdade”, insistiu a modelo. “Eu não fiz fofoca não!”, garantiu Ambiel, de prontidão.

“Ah não, foi o quê?!”, retrucou a influenciadora. “Agora você quer aparecer pra cima de mim, Stéfani?! Falando que é fofoca? Isso é lealdade! Vai me chamar de fofoqueira? Cê me respeita garota!”, esbravejou a atriz, aumentando o tom da conversa. “Eu nunca faltei com respeito com você!”, afirmou a Stéfani. Torta de climão.

Barraco com Raissa – Enquete A Fazenda 12

Raissa Barbosa se irritou com Luiza Ambiel e chegou a quebrar a porta do banheiro aos chutes na sexta-feira (16). As duas peoas conversaram sobre a saída de Carol Narizinho e a briga da atriz com Stéfani Bays, mas a temperatura mudou quando Raissa questionou a fofoca feita por Luiza para Biel durante a madrugada. A atriz não gostou e rebateu: “E a forma como você foi para cima da Carol outro dia, e ai?”.

Raissa começou a chorar e relembrou a desavença com a ex-panicat. No entanto, Luiza seguiu com as críticas à vice-miss Bumbum e mandou a peoa guardar a sua opinião, o que a estressou de vez.

A modelo reagiu chutando a porta do quarto, e depois se trancou no banheiro e seguiu com os pontapés no reservado até quebrar um pedaço da porta.

Fim da amizade com Jojo – Enquete A Fazenda 12

Já no sábado, dia 17, Luiza foi atrás de Jojo Todynho para tentar reconciliar a amizade, mas a conversa acabou tendo bate boca.

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” estava sem conversar com Luiza desde que a peoa fofocou para Biel o que Mariano tinha falado dele. A atitude da ex-banheira do Gugu pegou mal com quase toda a casa, e Luisa segue isolada no jogo.

Jojo deixou claro que não pretende passar passar pano para os últimos acontecimento em A Fazenda 2020. “Admiro a sua história, o que você passou para chegar até onde chegou. Mas atitudes que fui juntando há tempos me decepcionaram. Vou conversar cordialmente, mas não quero ter contato. Por te admirar e por ter um carinho, você é a última pessoa que quero sair de mim. Para que isso não aconteça, fica o dito pelo não dito e cada um no seu quadrado”, disse a cantora.

Luiza continuou argumentando e disse que o que Jojo estava fazendo não era certo. Jojo respondeu a colega que ela estava se colocando como vítima e encerrou o assunto: “Não tem o que conversar. Assunto encerrado. Se lá fora eu estiver errada no que estou vendo e no que eu acho, vou te pedir desculpa”.

“Se quando eu sair lá fora, se for errado tudo o que eu achei, você aceitando ou não eu vou mandar um direct pedindo perdão”, afirmou Jojo em outro momento, dizendo também que encerrou sua amizade com a peoa ali em A Fazenda 2020.

Afinal, Luiza está sendo injustiçada? Vote na enquete A Fazenda 12.