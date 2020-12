Enquete A Fazenda 12: Jake, Biel, Lidi ou Jojo, quem deve sair?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite de terça-feira (1) aconteceu mais uma formação da roça repleta de muitas emoções no confinamento rural. Marcos Mion comandou a votação ao vivo pela Record TV, que contou com o voto do fazendeiro, votos, puxadas e claro, os poderes do lampião do ‘caos’, que coloca o fogo no feno! Os novos roceiros foram definidos: Jakelyne Oliveira, Biel, Lidi Lisboa e Jojo Todynho. Vote na Enquete A Fazenda 12 para ser eliminado.

Antes dos participantes descerem para o deck de votação, o apresentador deixou um recado para os confinados da reta final. “Está na hora de colocar na balança tudo o que vocês viveram nesses últimos meses. Toda a saudade, todas as vezes que vocês choraram naquele quarto, lágrimas, momentos de superação, tretas, sapos engolidos, enfim. Cada sacrifício que vocês sabem melhor do que qualquer um, melhor do que eu, que vocês fizeram e vocês passaram pra chegar até aqui”, disse Mion, que completou: “Chegou o momento de transformar tudo isso em vontade de ganhar, porque o Brasil quer ver, quem veio aqui pra vencer.”

Após um resumo do dia no reality, o apresentador iniciou no deck de votação. Primeiramente, ele pediu para Mariano (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ele ficaria. Depois de ler atentamente, o cantor escolheu ficar com a chama verde e repassou o da chama vermelha, para a atriz Lidi Lisboa. Ao escolher o poder da chama verde, o sertanejo escolheu ficar imune à roça, mas a sede terá que ficar 48 horas sem água.

Mateus Carrieri(fazendeiro da semana), iniciou o seu discurso abrindo o coração para agradecer sobre a cooperação de todos nas realizações das tarefas da semana como fazendeiro. Depois, ele começou a falar sua justificativa de voto, já tirando da reta a participante Lidi Lisboa. Sobre a indicação, ele revelou: “Não tive problemas nenhum, mas em algum momento que ela se sentiu ameaçada, ela votou em mim. Nas justificativas, eu não senti sinceridade e por esse motivo, eu vou indicar a Jake [Jakelyne Oliveira]. Já a miss, disse que estava sentindo que seria escolhida pelo ator, mas que não concorda de ele falar que não sincera nos motivos, já que o voto foi para defender o Mariano.

Durante a live do fazendeiro para o aplicativo TikTok, o ator falou que Jakelyne foi umas das pessoas que decepcionaram no programa. Para ele, a modelo não votaria nele tão cedo, e por isso ele diz que está com o “pé atrás” com ela.

Quem votou em quem?

Os participantes tiveram que votar entre os participantes da baia, quem são: Lipe, Jojo, Biel e Stéfani.

Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

votou em Lidi Lisboa voto em Jojo Todynho

voto em Biel votou em Jojo Todynho

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Jakelyne votou em Biel

votou em Mariano votou em Stéfani Bays

votou em Stéfani votou em Biel

votou em Lipe votou em Biel

Com o total de 4 votos, Biel foi o segundo roceiro da noite. Como o mais votado, o cantor escolheu Lidi Lisboa para sentar no terceiro banquinho da roça.

Chama Vermelha

Lidi Lisboa leu o poder da chama que diz que o dono do poder é o quarto roceiro da noite. Por já estar na roça, ela escolheu Jojo Todynho para sentar no 4º roceiro. Com o poder de veto na próxima Prova do Fazendeiro, a funkeira escolheu vetar Biel, sendo assim, o peão está direto na roça de quinta (3).

