Biel, Jojo Todynho e Cartolouco disputam a 4º roça e com isso a preferência do público do reality A Fazenda 2020. três peões será eliminado na noite desta quinta-feira (8) . Agora é com o público. Quem deve ficar? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Luiza Ambeil venceu a prova do fazendeiro em A Fazenda 2020 e está fora da roça que aconteceu na noite desta quinta-feira (8). A atriz e ex-Banheira do Gugu superou Biel e Cartolouco na prova e ainda garantiu permanência no jogo. No entanto, Biel, cartolouco e Jojo Todynho disputam a permanência no jogo. Escolha seu preferido e vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Jojo, Biel ou Cartolouco, quem deve ficar?

Cartolouco

Biel Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do fazendeiro desta noite foi quase um jogo de discórdia. Pela primeira vez, os peões da sede tiveram uma participação especial na Prova do Fazendeiro. Afinal de contas, A Fazenda 2020 é fogo no feno até para conquistar o chapéu de fazendeiro da semana.

Na primeira etapa, Biel, Cartolouco e Luiza tinham que responder as perguntas compatíveis com as da sede, para assim, conseguir subir um passo no jogo de tabuleiro. Luiza foi a primeira peoa que conseguiu ir para o outro lado.

Já, na segunda etapa da prova, os roceiros tinha que acertar o que os peões da sede pensam sobre eles. Quem conseguir acertar as perguntas, desciam um degrau, batia o sino e conquistava o prova.

Senhoras e senhores: TEMOS UMA NOVA FAZENDEIRA! 💥 Luiza Ambiel leva a melhor na #ProvaDoFazendeiro e vai mandar e desmandar na sede durante essa semana! 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/NC7c6paGQr — A Fazenda (@afazendarecord) October 8, 2020

Quais foram as perguntas da Prova do Fazendeiro?

Primeira rodada em A Fazenda 2020

Quem não guarda segredo? – o escolhido foi Cartolouco

Quem mais combina votos? – o escolhido foi Biel

Quem deveria ser cancelado? – o escolhido foi Cartolouco

Quem é o mais fácil de ser manipulado? – o escolhido foi Cartolouco

Quem contaria uma mentira só pra se dar bem no jogo? – o escolhido foi Biel

Quem não é leal? – o escolhido foi Cartolouco

Quem não está entendendo nada do reality? – o escolhido foi Cartolouco

Quem é o mais sem noção? – o escolhido foi Cartolouco

Quem tem que falar menos e ouvir mais? – o escolhido foi Luiza

Segunda rodada em A Fazenda 2020

Quem é o mais difícil de conviver? – a sede escolheu escolheu Luiza

Quem não joga limpo? – a sede escolheu Biel

Quem não merece estar nessa roça? – a sede escolheu Luiza

Quem é o mais fake desse reality? – a sede escolheu Cartolouco

Quem você não quer encontrar depois do reality? – a sede escolheu Luiza

Quem deveria ser eliminado da prova e ir direto para votação? – a sede escolheu Cartolouco

Quem é o menos confiável? – a sede escolheu Cartolouco

Quem não merece chegar à final? – a sede escolheu Cartolouco

Quem não é uma boa companhia? – a sede escolheu Cartolouco

Quem está fazendo hora extra na fazenda? – a sede escolheu Cartolouco

Quem é a maior decepção da fazenda? – a sede escolheu Cartolouco

Quem vai ter mais haters quando sair do reality? – a sede escolheu Biel

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até o programa ao vivo desta quinta-feira (8), na Record TV.