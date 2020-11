Enquete A Fazenda 12: Jojo, Lucas Selfie ou Raissa, quem deve ficar?

O chapéu mais cobiçado do reality da Record TV já tem novo dono, ou melhor, nova dona. Após uma prova surpresa de resistência, Jakelyne Oliveira venceu a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2020 e está fora da 9ª roça que acontece nesta quinta-feira (12). Ela superou a funkeira e a vice-Miss Bumbum. Sendo assim, ela está fora da berlinda, mas quem segue pedindo votos do público de casa são os roceiros: Lucas Selfie, Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Escolha quem deve ficar e vote na Enquete A Fazenda 12

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

Jake Oliveira vence novamente a #ProvaDoFazendeiro! Veja o momento 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/9bqzpkSO7A — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Logo no início do programa ao vivo, o apresentador Marcos Mion revelou um detalhes sobre a prova. Ele disse: “Essa é uma prova por pontos, que vai exigir uma certa resistência e excelente memória”. Ele ainda pontuou: “E falando sobre os pontos, tem um detalhe muito importante, que é seguinte: ‘eu vou pedir pra roceiros [Jojo, Raissa e Jakelyne], decidirem entre elas, quem vai ficar em cada roda [amarela, roxa e verde, localizada no circuito de prova]. Elas vão escolher, e quem decidir ficar na roça amarela, vai ganhar um bônus de 6 pontos no final da prova.”

Quem escolheu a roda com a cor amarela – [patrocinadora da prova Natucor], foi a participante Raissa Barbosa. Ou seja, ela ganha vantagem de 6 pontos no final da prova. Sobre a prova: Cada participante teve que subir em uma das rodas localizadas no circuito da prova. Em seguida, cada uma teve que memorizar uma sequência de seis personalidades ‘Natucor’, em um tempo de 60 segundos. Depois, de memorizar, elas tiveram que descer da roda e colocar a sequência na ordem. A prova teve 24 rodadas, quem fizesse mais pontos, era coroada a nova fazendeira da semana. Nesse momento, Mion encerrou o programa ao vivo pela Record TV, e seguiu com a prova pela plataforma do Playplus 24 horas.

Jojo pediu para fazer xixi na calça

EITA! Jojo quer ir ao banheiro no meio da #ProvaDoFazendeiro! E agora, pode ou não pode? Olha só! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mFEz7KvAQO — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Durante a prova de surpresa de resistência, Jojo Todynho perguntou para o apresentador se ela poderia fazer xixi na calça. “Mion, pode fazer xixi nas calças?”, questionou a funkeira na metade da prova. Surpresa com a pergunta, Mion respondeu: “Não tem regra que proíba, Jojo”. Em seguida, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ disparou: “Ah, então ótimo! Já me mijei bêbada.”

Internautas criticam prova do fazendeiro

A prova iniciou com Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Jakelyne Oliveira. Logo no início da disputa, o apresentador Marcos Mion revelou que a prova se estenderia até a madrugada desta quinta-feira (12).

A produção pegou as participantes e o público de surpresa. Na web, muitos internautas criticaram a escolha, e até apontaram uma semelhança com as provas de resistência do reality BBB (Big Brother Brasil), da Rede Globo. Dentre os comentários, eles também comentaram sobre colocar uma prova deste nível para alguns participantes, visivelmente sem preparo físico. Muitos revelaram preocupação com a participante Jojo Todynho, que revelou cansaço logo no início da prova.

Como assim até amanhã??? a Record querendo imitar Big Brother na cara dura#ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/mXCfQ7Q3Jd — teuzaum 🏳️‍🌈⃤ (@teuzaum_) November 12, 2020

#ProvaDoFazendeiro

É sério, que eles fazem prova de resistência na vez da Jojo?

Pq não fizeram na vez do Lipe, Tays e Jake? Enfim, a Record 🤡 pic.twitter.com/Ebl3dH8vVx — Roi, Gomes né? ||| 🎪🐇💥🍸👸🏽 (@GeGomes20) November 12, 2020

PQ A PROVA NÃO TEM PLACAR CARALHO?

A produção errou a contagem em uma de 4 rodadas, imagina 24??? #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/yU7IP0cLA3 — Allanaxx (@__allanam) November 12, 2020

https://twitter.com/Leal_Amandaa/status/1326727567278297088