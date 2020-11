Enquete A Fazenda 12: Jojo, Raissa, Lucas ou Jakelyne, quem deve sair?

A formação da roça desta terça-feira (10) na Record TV foi fogo no feno! O reality A Fazenda 12 com a #RoçaAFazenda ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter logo no início do programa. Sob o comando do apresentador Marcos Mion, a noite começou tensa e não terminou bem para os novos roceiros da vez. Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Lucas Selfie e Jakelyne Oliveira estão na berlinda da semana, e tudo depende do público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Após um resumo do dia no reality, o apresentador iniciou no deck de votação. Primeiramente, ele pediu para MC Mirella (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. “Esse babado é um close da nasa”, disse a peoa ao abrir o cadeado. Depois de ler atentamente os poderes, ela escolheu a chama verde e repassou o vermelho para o youtuber Lucas Selfie.

Biel (fazendeiro da semana), iniciou o seu discurso agradecendo aos colegas de confinamento pelo reinado sem nenhuma punição. Em seguida, ele revelou seu voto. O cantor escolheu indicar a rival Jojo Todynho para a roça. Na justificativa, ele relembrou uma pergunta durante uma festa, que acabou resultado em uma discussão na roça passada. Enquanto Jojo revirava os olhos, Biel falava: “Esse ódio gratuito, esse comportamento dela pra comigo, acabou me remetendo a um certo tipo de preconceito que eu vivi, no começo da minha carreira.”

Após a indicação, Mion perguntou para a funkeira se ela ficou indignada com o voto recebido. No entanto, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ foi de poucas palavras. “Aceitei o voto do injustiçado, tudo bem. Já esperava”. Por fim ela acrescentou: “Achei ótimo, cada pessoa tem sua maneira de pensar. Se essa é a dele, okay.”

Biel, como Fazendeiro da semana, manda Jojo Todynho direto para a #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sH3SxnZ2hu — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

Com total de 5 votos da casa, o segundo roceiro da noite foi o ator Mateus Carrieri. Contudo, por ser o mais votado, ele teve o direito de puxar um participante da baia. Por fim, ele escolheu o youtuber Lucas Selfie.

Lucas Selfie recebeu o poder da chama vermelha de Mirella. Ao ler o envelope em voz alta, o youtuber disse: “o dono do poder deverá escolher dois peões. Um para ganhar o prêmio de R$ 10 mil reais. E o outro, para ser o 4º roceiro”. Lidi Lisboa foi a primeira escolha do peão para receber o valor em dinheiro. No entanto, a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira foi a escolhida para ser o 4º roceiro da noite.

EITA! Como parte do Poder da Chama Vermelha, Lucas puxa Jake direto para o quarto banquinho da #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/gFlQzPPZSH — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

O peão venceu uma atividade patrocinada na segunda-feira (9) e ganhou uma miniatura de avião com as coordenadas. Segundo Mion, o ‘prêmio’ se trata de um poder especial para a formação da 9ª roça. O apresentador pediu para o cantor abrir e ler em voz alta. “O dono do poder especial deve trocar o segundo ou o terceiro roceiro por qualquer outro peão da sede ou da baia”. Por fim, Biel justificou sua escolha e tirar Mateus da roça. Para a roça, ele escolheu indicar Raissa Barbosa.

Contudo, a 9ª roça está formada com: Jojo, Raissa, Lucas Selfie e Jakelyne Oliveira.

O dono deste poder pode ganhar um prêmio de 20 mil reais, desde que decida deixar a sede sem água encanada por 48 horas. Mirella aceitou o prêmio. Sendo assim, os peões estão sem água na sede.