Enquete A Fazenda 12: Jojo, stef, Tays e Juliano, quem sai da baia para a roça?

A Fazenda 12 consagrou Lipe Ribeiro mais uma vez como o dono do Lampião. Sendo assim, Jojo Todynho, Tays Reis, Juliano Ceglia ou Stéfani Bays correm o risco de ir para à roça, na votação desta terça-feira (13). Nesse sentido, o participante que for mais votado pela casa, terá o poder de puxar alguém da baia direto para a berlinda. Agora, resta saber quem será o escolhido. Vote agora na Enquete A Fazenda 12 e escolha quem da baia deve ir para a roça.

Jojo Todynho – A funkeira e dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ está protagonizando a décima segunda edição do reality da Record TV. Entre os fãs ela é a participante que mais rende memes na internet, com suas caras e bocas, jeito de se expressar e personalidade forte. No entanto, dentro da casa ela pode ser uma imagem diferente. Devido aos muitos barracos e embates com alguns colegas de confinamento, a peoa pode estar na mira da roça. Afinal, até com a fazendeira da semana, Luiza Ambiel, a cantora já tretou. Contudo, na roça anterior, Jojo foi a mais votada para permanecer no reality, provando que mesmo com todo o temperamento, os fãs torcem para ela no jogo.

Juliano Ceglia – O jornalista esportivo já causou dentro dentro do reality A Fazenda 12. Ele já foi pra roça, virou fazendeiro da semana e já tretou com Jojo Todynho e Raissa Barbosa. No entanto, ele parece manter uma boa relação com a fazendeira da semana, Luiza Ambiel. Mas, lembrando que mesmo na baia, ele corre grandes chances de ser indicado à roça, uma vez, que a casa está dividida entre grupo das meninas e meninos.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até o programa ao vivo deste terça (13).

Mais participantes na baia?

Stéfani Bays – A ex-’De Férias Com o Ex 4′, levou a pior e está na baia desta semana no reality A Fazenda 12. Conforme regras do jogo, quem for o participante mais votado pela casa, deverá puxar um peão da baia direto para a roça. A peoa começou na dela, quietinha, mas, no decorrer do programa já tretou com Tays Reis por causa de votação. Aliás, ela já deixou claro que não há amizade entre ela e Biel, uma vez que ambos já se voltaram diversas vezes em uma formação da roça.

Tays Reis – A peoa que está vivendo um affair com o cantor Biel em A Fazenda 12, foi enviada para dormir na baia esta semana. Ela, que inclusive ficou por um triz de ir para a roça na semana passada, na dinâmica do ‘Resta Um’, pode ser puxada direto para a berlinda desta semana. Afinal, a formação da roça desta terça-feira (13), será mais uma noite de emoção e nervos a flor da pele. Quem conseguir se safar, já garante mais uma semana no programa e poderá relaxar na festa de sexta (16). Mas, enquanto não chega, vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha quem deve ser puxado direto para a roça.

Quem venceu a Prova de Fogo?

Pela 2ª vez no programa, Lipe Ribeiro venceu a Prova de fogo no reality em A Fazenda 12. Como de costume, a prova foi realizada e gravada no domingo (11), mas a exibição completa da disputa aconteceu no programa ao vivo de segunda-feira (12), na Record TV. Sob comando de Marcos Mion, o ex-’De Férias Com o Ex’ levou a melhor contra e terá a chance de escolher uma chama (vermelha ou verde), durante a formação da roça.

