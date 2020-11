Enquete A Fazenda 12: Juliano, Biel, Mateus ou Tays, quem deve sair?

Em noite de formação da roça, é sempre um momento de tensão entre os participantes do confinamento rural. Sob o comando do apresentador Marcos Mion, a formação foi fogo no feno! No entanto, a noite não terminou bem para os novos roceiros da vez. Juliano Ceglia, Biel, Mateus Carrieri e Tays Reis estão na berlinda da semana, e tudo depende do público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Primeiramente, o apresentador pediu para Lucas Selfie (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. Depois de feito, ele escolheu ficar com a chama vermelha e repassou a chama verde para Lipi Ribeiro. O primeiro comando do poder, tornou o youtuber imune da roça. [opção A escolhido pelo público do TikTok]

Enquete A Fazenda 12: Qual foi o voto da fazendeira?

Jakelyne Oliveira (fazendeira da semana) escolheu indicar o jornalista Juliano Ceglia. Na justificativa, a Miss Brasil 2013 disse dois critérios para a escolha da noite. A primeira foi que ela sempre tenta escolher quem vota nela, para então retribuir. E o segundo, ela falou sobre o rumo do jogo. Disse que o momento pede motivação entre os participantes continuarem focados. Ao final, ela disse: “A minha indicação é no Juliano, e o motivo é motivação.”

A Fazendeira da semana, Jake Oliveira, escolhe Juliano direto para o banquinho da #RoçaAFazenda! 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/4itXzetTSb — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Quem votou em quem?

Com total de 7 votos da casa, Biel foi o segundo roceiro da noite.

Stéfani dá seu voto para Biel e o cantor se torna o segundo peão a sentar no banquinho da #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/kEJY7Zkfbd — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

E os outros peões, como foram parar na Roça?

Com o poder da chama vermelha, Lucas Selfie está imune, mas teve que indicar o terceiro roceiro. Após pensar muito, ele escolheu o ator Mateus Carrieri, que encara a roça pela segunda vez.

Com o poder da chama verde, Lipe Ribeiro ficou imune da dinâmica do ‘Resta Um’. Além dele, o poder dava mais uma imunidade para outro participante. O ex-MTV escolheu a atriz Lidi Lisboa.

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi a ex-Vingadora Tays Reis. A decisão ficou nas mãos de Raissa Barbosa, que escolheu salvar o sertanejo Mariano. Com isso, a 4º roceiro foi definido. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher o participante que quer eliminar do jogo.

Raissa diz que Mariano nunca votou nela e por este motivo salva o sertanejo! Logo, Tays se torna a quarta roceira 😱 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/eM6OtAqmmv — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Sendo assim, sendo a última peoa do ‘Resta Um’, Tays escolheu vetar Juliano Ceglia da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (4). A eliminação acontece na próxima quinta (5), ao vivo pela Record TV, após a novela ‘Jesus’.