Olha, se tem uma coisa que mexe com os ânimos dos participantes de A Fazenda 12 são as festas. E, na madrugada deste sábado (17), aconteceu mais uma daquelas que o público não sabe para onde olhar de tanta coisa acontecendo. Dessa vez, Lidi criou polêmica ao apertar as partes íntimas de Lucas Selfie , e dividiu opiniões na web. A atriz deve ser expulsa? Vote na enquete de A Fazenda 12.

Vote na enquete de A Fazenda 12

Enquete A Fazenda 12: Lidi deve ser expulsa após assédio? Sim

Não Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Afinal, o que rolou na madrugada?

Assim que a festa acabou, alguns peões que haviam exagerado na bebida, começaram a extrapolar. E foi o que aconteceu com Lidi Lisboa. A atriz jogou água em Mateus Carrieri enquanto Mariano limpava a cozinha, recorre a rival Mirella e virou BFF, e foi aí que sobrou para Lucas.

Lidi pediu um beijo na boca a Lucas, que negou. A peão então apertou o órgão genital do youtuber.

LIDI PEGA EM PARTES ÍNTIMAS DE SELFIE … SE FOSSE AO CONTRÁRIO #AFazenda12 pic.twitter.com/8xRf7tNyYd — Luan Lopes (@_luanrlopees_) October 17, 2020

Também durante a madrugada, Lidi parece ter se acertado com Mirella, que até então era sua rival no jogo. As duas conversaram e quase se beijaram na sala. A surpresa é porque as duas peoas já protagonizaram algumas discussões.

Muita gente pediu que a atriz fosse expulsa do programa por conta de sua atitude contra Lucas.

A Lidi merecia expulsão pelo assédio. Só acho. — Érica Barbosa (@barbosaerica22) October 17, 2020

Sobre o que a Lidi fez, não vou passar pano só pq é minha fav. Ela errou,mas não acho que seja expulsão, até pq Jojo e Biel tbm cometeram ass*dio contra o JP. Ela só precisa diminuir na bebida #AFazenda12 — Um Ser Humano,eu acho 👸🏾💥🐇 (@UmSerhumanacho6) October 17, 2020

Já tem gente querendo a expulsão da Lidi pelo o que ela fez com o Lucas. Foi errado? Foi mas o Biel abriu a bunda do Cartolouco e derrubou a Luiza e não foi expulso pq ela tem que ser? #AFazenda12 #FestaAFazenda — Ju (@juttuita) October 17, 2020

A LIDI COLOCANDO A MÃO NO PINTO DO LUCAS PQ ELE NÃO QUIS DAR UM BEIJO NA BOCA DELA Gente, esse povo tem dificuldade de entender o que é assédio? Não é possível.#AFazenda #AFazenda12 #FestaAFazenda #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/hh5z95pL5H — Wonder Woman (@wonderwomanRJ) October 17, 2020

Gente oq a Lidi fez foi assédio sim, não importa o quão bebada ela estava, pyong tbm estava bebado e não deixou de ser assédio. — Kakarina.🍫🐇 (@lmjandradx) October 17, 2020

Relembre 5 expulsos – enquete A Fazenda 12

A primeira expulsa do reality foi a lutadora Duda Yankovich. Ela agrediu fisicamente o ator Thiago Gagliasso com um tapa, durante um jogo de basquete aquático. A expulsão aconteceu ao vivo, sob o comando do apresentador Britto Jr.

Em “A Fazenda de Verão“, de 2012, o modelo Lucas Barreto deu o que falar no programa. Após ameaçar e agredir com um machado o promotor de eventos Haysam e acabou expulso.

Nadja Pessoa foi uma das mais polêmicas da era do reality ao participar da décima edição de A Fazenda 10. Na época, ela era casada com o cantor D’Black, e sua passagem foi marcada por diversas brigas, tendo como principal a que acabou perdendo o controle, chutando o participante Caíque Aguiar. Após o ocorrido, ela foi convidada a se retirar do programa.

Catia Paganote, a ex-paquita de Xuxa, foi expulsa de A Fazenda 10 após dar um tapa na cabeça do humorista Evandro Santo, durante atividade na piscina. Do mesmo modo como Nadja, após apuração dos fatos, a direção decidiu expulsá-la da disputa. De acordo com o manual do jogo, qualquer tipo de violência física a outro participante gera expulsão automática.

Phellipe Haagensen participou do reality A Fazenda 11, onde passou por muitas polêmicas logo no comecinho do jogo. Logo depois, o peão foi expulso do programa comandado por Marcos Mion, após ter dado um beijo em Hariany Almeida, sem o consentimento da peoa. Na ocasião, ele recebeu muitas críticas nas redes sociais, e foi parar nos trends topics com a hashtag #OAssedio11.