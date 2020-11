Enquete A Fazenda 12: Lidi, Mariano, Raissa ou Mateus, quem deve sair?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A formação da décima primeira roça desta terça-feira (24) na Record TV foi especial e bem diferente das anteriores. Logo no início, o apresentador Marcos Mion revelou as surpresas da noite, que teve voto da fazendeira Jojo, votos da casa, votos da baia e ainda os poderes do lampião. Ao final, os roceiros foram definidos. São eles: Lidi Lisboa, Mariano, Raissa e Mateus Carrieri. Agora, é com o público. Vote na Enquete A Fazenda 12.

“A formação da roça de hoje vai ser especial ao quadrado, e você já sabe o porquê. Primeira, a fazendeira Jojo vai botar alguém sentar no primeiro banquinho da roça direto. E é aí que o milho verde começa a tostar. Hoje, a gente vai fazer duas votações. Primeiro, os cinco peões da sede vão votar entre eles para definir o segundo roceiro. Nessa hora a baia não vota. Depois, os quatro peões da baia também vão votar, mas só entre eles. E assim será definido o terceiro roceiro. E é claro, se qualquer uma das votações empatar, o desempate fica na mão da nossa fazendeira”, revelou Mion.

Após um resumo do dia no reality, o apresentador iniciou no deck de votação. Primeiramente, ele pediu para Lipe Ribeiro (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. Depois de ler atentamente, o empresário escolheu ficar com a chama vermelha e repassou o da chama verde, para a colega Lidi Lisboa.

Jojo Todynho (fazendeira da semana), iniciou o seu discurso abrindo o coração para falar sobre decepções na vida e claro, no jogo. Uma das pessoas que ela cita como exemplo é Lidi Lisboa, que ao final da justificativa, indica a atriz para ocupar o primeiro banquinha da roça. “A pessoa que eu vou indicar é uma pessoa que eu me decepcionei na roça passada. Tudo que a gente faz, a gente faz de coração sim, mas quando a pessoa nos passa uma lucidez, uma coerência, no momento oportuno a gente espera por isso e acaba se decepcionando. Quando eu abro meu coração e zero qualquer questão que teve no passado, de pensamento, eu procuro não me decepcionar, não por estar na roça, porque eu não tenho medo da roça. Hoje a pessoa que eu vou indicar é a Lidi”, revelou Jojo.

Quem votou em quem na sede?

Mariano votou em Stéfani Bays

votou em Biel votou em Stéfani Bays

votou em Stéfani Bays votou em Mariano

votou em Lipe Ribeiro votou em Biel

votou em Lidi Lisboa votou em Mariano

Com a votação empatada entre Mariano e Stéfani, quem desempata é a fazendeira da semana. Nesse caso, Jojo Todynho. A peoa pensou bastante e decidiu escolher o sertanejo para ocupar o segundo banquinho da roça.

Moradores da baia votam entre eles

Tays Reis votou em Raissa Barbosa

votou em Raissa votou em Mateus Carrieri

votou em Mateus votou em Raissa

votou em Jakelyne Oliveira votou em Raissa

Com o total de três votos entre os votos da baia, o terceiro banquinho mais temido de A Fazenda 12, foi ocupado pela participante Raissa Barbosa.

Como foi o ‘Resta Um’

Com o poder da chama vermelha votada pela público do TikTok, o dono do lampião, Lipe Ribeiro, começou a escolha da dinâmica que causa fogo no feno no reality.

Lipe salva Stéfani Bays

salva Stéfani salva Jakelyne Oliveira

salva Jakelyne salva Tays Reis

salva Tays salva Biel

A decisão ficou nas mãos de Tays Reis, que escolheu salvar Biel. Sendo assim, Mateus Carrieri foi o 4ª roceiro. Com isso, ele optou por vetar Lidi da Prova do Fazendeiro de quarta-feira (25).

Poder da Chama Verde

No começo da votação, Lipe (dono do lampião), entregou o chama verde para Lidi Lisboa. Ao ler o envelope, dizia: ‘ o dono deste poder deve trocar o roceiro que foi vetado da prova do fazendeiro, por outro roceiro‘. Sendo assim, a atriz de ‘Jezabel’ escolheu vetar o cantor sertanejo Mariano, que embarca direto para a roça de quinta-feira (26), ao vivo.