A Fazenda 12 consagrou Mirella como a dono do lampião do reality da Record TV. Sendo assim, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Mariano e Lucas Selfie estão na baia e correm o risco de ir para a roça, na votação desta terça-feira (10). Sendo assim, o participante que for mais votado pela casa, terá o poder de puxar alguém da baia direto para a berlinda. Agora, resta saber quem será o escolhido. Vote agora na Enquete A Fazenda 12 e escolha quem da baia deve ir para a roça.

Quem está na baia?

Lipe Ribeiro – O ex-MTV não conseguiu se sair melhor na prova e por consequência, foi direto para a baia. Com isso ele corre o risco de estar em mais roça, caso seja puxado pelo participante mais votado pela casa. Vale lembrar, que Lipe disputou sua primeira berlinda com as colegas Tays Reis e a eliminada, Victória Villarim. Mas, pode ser que o peão tenha azar e acabe disputando mais uma vez, a preferência do público. Se isso acontecer, ele precisará de muitos votos para permanecer na disputa pelo prêmio milionário. É fogo no feno!

Um dos episódios dessa semana com o participante, foi uma discussão com a colega Jojo Todynho. Na área interna, os dois iniciaram uma discussão tudo porque a funkeira, queria que o empresário limpasse a despensa. Mas, ele negou alegando que já tinha muitas tarefas para serem realizadas. E ainda mais, já tinha limpado a baia no mesmo dia. Após a discussão, o clima ficou tenso entre os dois.

Stéfani Bays – A ex-’De Férias Com o Ex 4′, levou a pior e está na baia desta semana no reality da Record TV. Conforme regras do jogo, quem for o participante mais votado pela casa, deverá puxar um peão da baia direto para a roça. Ou seja, assim como Lipe, Bays corre o risco de ir para a berlinda. Vale ressaltar, que a peoa ainda não sentou no banquinho mais temido do reality.

No programa, a peoa já tretou com participante eliminado, com amigas e a mais recente foi com Jojo Todynho. Tudo porque na prova de fogo passada, que teve como vencedor Lucas Selfie, a peoa se chateou pela fankeira ter puxado ela para a baia, sendo que ela já tinha dito que não gostaria. No entanto, tudo é jogo e estratégia. Uma hora terá que encarar a temida roça. E tudo dependerá do público de casa.

Mariano – O sertanejo Mariano também está na baia desta semana no reality rural. Ao lado de Lipe, Stéfani e Selfie, o peão compõe o quarteto da área menos privilegiada da sede. Pois na baia, é como diz o eterno Chorão: ‘Dias de Luta, Dias de Glória’. Mas, ainda resta uma esperança, afinal o jogo muda a cada instante. Mesmo estando na baia, não quer dizer que possa estar na roça. Ainda resta os poderes do lampião, a indicação do fazendeiro e a votação da casa.

Mas, parece que o peão não gostou de estar na baia, e ainda por cima longe de Jakelyne Oliveira, com quem forma casal do jogo. Nesses últimas dias na sede, Mariano ficou desmotivado, chorou e desabafou com a Miss Brasil. Ela por sua vez, tentou ao máximo colocar dar ânimo ao peão, que reclamou de atitudes de alguns participantes da sede.

Lucas Selfie – Não foi desta vez que o maior jogador do programa conseguiu se safar da baia. O youtuber foi puxado pelo participante Lipe Ribeiro após perder a prova do lampião para Mirella. Mesmo se fosse indicado para a prova, o youtuber não poderia participar, já que foi ele quem venceu a prova de fogo passada contra Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Também vale ressaltar, que o peão assim como Stéfani, ainda não sentou no banquinha da roça.

Selfie, que forma casal com a peoa Raissa Barbosa, protagonizou algumas discussões e desentendimentos durante o jogo. Uma das brigas mais repercutidas foi com a peoa Luiza Ambiel [já eliminada]. Os dois bateram boca em mais de uma vez, causando fogo no feno! Nos últimos dias, ele anda bem mais próximo de Raissa. Até casar de mentirinha eles casaram. Claro, com a benção de Jojo Todynho.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até a votação desta terça-feira (10), durante o programa ao vivo pela Record TV.