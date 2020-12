Enquete A Fazenda 12: Lipe, Stéfani ou Tays, quem deve sair?

Na noite de segunda-feira (14), após a eliminação de Lidi Lisboa, o apresentador Marcos Mion abriu a votação da última roça do reality da Record TV. Com isso, os últimos roceiros são: Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays. Um deles será eliminado na reta final do programa. Quem merece ser os finalistas? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Quem merece estar na final?

#Fica Lipe

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’, onde ficou conhecido como ‘boy lixo’. No entanto, no reality da Record TV, ele está evitando discussões e está agradando o público de casa. Ele já foi para roça e também, voltou. Agora, está na disputa da última roça para garantir uma vaga na grande fnal.

#Fica Tays

Tays Reis ficou ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’, que se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. Já no reality da Record, a jogadora já ficou perto da berlinda da eliminação da roça. Ela também teve idas e vindas com o cantor Biel, na casa.

#Fica Stéfani

Conhecida por participar do ‘De Férias Com o Ex’, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora e influencer digital foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa. No jogo, Stéfani já foi para roça e voltou. Resta saber se ela merece char à final, que será no dia 17 de dezembro.

Jojo Todynho é a primeira finalista do reality

Nesta noite o público finalmente soube quem é a primeira finalista da edição. Jojo Todynho, dona do hit de sucesso ‘Que Tiro Foi Esse?’, conseguiu conquistar o maior número de pessoas e fãs, e foi a escolhida para ser a primeira finalista de A Fazenda 12. Em uma roça especial com Lidi Lisboa e Biel, a funkeira se saiu melhor na porcentagem de votos e conseguiu voltar à sede, para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Programação da final

Terça-feira (15/12/2020)

Na terça pode ser dia de muito fogo no feno! Isso porque os ex-participantes estarão na sede em Itapecerica da Serra para uma dinâmica chamada: lavandeira. Em outras palavras, será uma verdadeira lavação de roupa suja e terá o reencontro de Luiza Ambiel, Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia, Lucas Selfie e mais participantes. Ao final da noite terá a última eliminação do programa, ao vivo.

Quarta-feira (16/12/2020)

Restando quatro finalistas para o título de campeão, a programação do reality A Fazenda 2020 dará uma trégua de roça e eliminação. Para os peões relaxar até a final, a produção preparou uma festa final com a participação de todos os peões da edição. Será uma noite especial, com muita música, aperitivos e claro, um figurino e tema surpresa.

Quinta-feira (17/12/2020)

Na quinta-feira, dia 17 de dezembro será a grande final do programa da Record TV. A noite começará com 4 peões disputando o voto do público. Logo no início, será revelado mais um eliminado. Sendo assim, o programa seguirá com três finalistas concorrendo ao prêmio milionário. Ao final do programa, Marcos Mion anunciará o vencedor do reality A Fazenda 12, que levará para casa R$ 1,5 milhão.