Enquete A Fazenda 12: Luiza Ambiel foi fofoqueira ou leal?

Desde que resolveu contar o que Mariano disse sobre Biel para o funkeiro, Luiza Ambiel vem enfrentando críticas dos participantes de A Fazenda 2020. A ex-musa da banheira do Gugu defende que sua atitude como uma forma de lealdade, enquanto os peões julgam que a atriz foi leva e trás. Mas afinal, Luiza merece o título de fofoqueira? Vote na enquete de A Fazenda 12. É tretaaaaa, ou melhor: fogo no feno!

Enquete A Fazenda 12: fofoca ou lealdade? Vote!

A reviravolta de Luiza no jogo teve início quando Biel voltou última roça, na quinta-feira (15). A atriz então apostou na aliança com o funkeiro ao contar a ele o que Mariano falou em suas costas. Dali em diante, a musa do “Domingo Legal” somou pelo menos cinco desentendimentos, começando por Stéfani.

Stéfani estava no quarto da sede quando Luiza e Victória contaram para Biel sobre o que Mariano e Jakelyne falaram sobre o peão. Quando o assunto chegou ao fim, Victória comentou: “vou começar a ter posicionamento”. “Mas fazer fofoca não é ter posicionamento”, disparou Stéfani, que se incomodou com a cena.

“Mas eu não fiz fofoca não”, rebateu Luiza. A maquiadora discordou da peoa e as duas começaram a bater boca. Em seguida, Luiza afirmou que sua atitude foi por ser leal, e não fofoqueira.

Briga com Raissa

Raissa Barbosa e Luiza Ambiel se estranharam no fim da tarde desta sexta-feira (16) em A Fazenda 2020. Isso porque, as duas estavam no quarto principal da sede conversando sobre as últimas brigas que aconteceram no reality. O que inclui a debandada da famosa ex-Banheira do Gugu para o lado de Biel após ele retornar da terceira roça seguida em A Fazenda 2020. A conversa terminou com a porta do banheiro quebrada.

Fim da amizade com Jojo – enquete a fazenda 12

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” estava sem conversar com Luiza desde que a peoa fofocou para Biel o que Mariano tinha falado dele. A atitude da ex-banheira do Gugu pegou mal com quase toda a casa, e Luisa segue isolada no jogo.

Mas a tentativa de reconciliar a amizade foi frustada. Jojo deixou claro que não pretende passar passar pano para os últimos acontecimento em A Fazenda 2020 e decidiou encerra a amizade ali.

Discussão com Mateus – enquete a fazenda 12

Em dinâmica ao vivo com Marcos Mion, o apresentador perguntou a Mateus Carrieri qual participante o surpreendeu no jogo. O ator acabou abrindo o jogo sobre sua maior decepção ao apontar Luiza. Mais uma vez, a atitude da peoa em relação a Mariano e Biel foi o pano de fundo da discussão.

Título de fofoqueira entregue por Lipe

No quadro A Fazenda – Última Chance, Carol – eliminada da semana – disse que Lipe é dissimulado, manipulador e fofoqueiro. O peão até aceitou os dois primeiros defeitos. No entanto, por causa da briga entre a musa da banheira do Gugu com Stéfani Bays, ele disse que seria injusto carregar o último adjetivo negativo, e repassou o título para Luiza Ambiel. “Inclusive, se jogar fofoqueiro no dicionário, vai achar Luiza Ambiel”, justificou o rapaz.

Luiza se irritou com o título, relembrou a briga ocasionada por uma crítica de Mariano a Biel, e defendeu novamente o funkeiro: “Não sabia se ele ia chegar ou não, é difícil voltar de três roças. Achei muito forte o que foi falado”.

“Falo de novo se acontecer com alguma pessoa minha. Se não quiser, não fale na minha frente. Fofoqueiro pra mim é assim, sei coisas de pessoas aqui que um falou para o outro e ir lá falar ‘fulano falou isso de você’. Isso é fofoca. Agora, você defender uma pessoa que não estava, que está tentando fazer as coisas legais aqui como todos nós e ser acusado de coisas fortes. Eu vou falar sim porque gostaria que fizessem [o mesmo] comigo”, complementou.