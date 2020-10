Enquete A Fazenda 12: Luiza, Mateus ou MC Mirella, quem deve ficar?

Luiza Ambiel, MC Mirella e Mateus Carrieri disputam a 6º roça e com isso a preferência do público do reality A Fazenda 2020. Dos três, um peão será eliminado na noite desta quinta-feira (22) . Mas, quem decide é o público, quem deve ficar no programa? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Juliano Ceglia venceu a prova do fazendeiro em A Fazenda 2020 e está fora da roça que aconteceu na noite desta quinta-feira (22). O jornalista esportivo superou MC Mirella e o ator Mateus Carrieri na prova e ainda garantiu a permanência por mais uma semana no jogo. No entanto, Luiza Ambiel, Mirella e Mateus disputam a permanência no programa. Escolha quem deve ficar e vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ficar? Mateus Carrieri

Mirella

Luiza Ambiel Ver resultados

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do fazendeiro desta noite foi exigiu dos participantes muita força, agilidade e principalmente ser bom em pontaria. O peão deve abrir caminhos serrando as tábuas de madeira. Em seguida, eles precisam usar a cataputa para arremessar bolas nas caixas. Entretanto, o objetivo final da prova é acertar cinco bolas em cada uma das três caixas. O participante que fizesse isso primeiro, ganha o título de fazendeiro da semana.

Juliano Ceglia levou a melhor na prova e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeira da semana. Aliás, essa já é a segunda vez que o jornalista consegue se livrar da berlinda e de quebra, ter a chance de indicar alguém direto para a berlinda na próxima formação da roça. No entanto, Mirella, Mateus e Luiza terão que ter muita sorte e muitos votos para garantir a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Senhoras e senhores: Temos um novo Fazendeiro! Juliano levou a melhor na #ProvaDoFazendeiro e vai pegar o chapéu da cabeça de Mariano! Gostaram? 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Fo4TiVtPn5 — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

Enquete A Fazenda 12: Luiza pede para ficar

Confira o discurso de Luiza Ambiel para pedir o seu voto e continuar na Fazendola 🔥🤠 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/3oTGp2yH4W — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

“Bom, eu queria mais uma vez que vocês puderem me deixar ficar. Vou lutar por esse sonho, é uma realização de um sonho estar aqui. É muito legal, lógico que tem as dificuldades, momentos difíceis.Mas, vocês sabem como eu amo estar aqui. Eu gostaria muito que vocês me deixem novamente ficar. Claro, eu erro, eu tento acertar, eu tenho muitos defeitos, mas eu também tenho as minhas qualidades. Eu sou uma pessoa que eu não vou atacar ninguém do nada , mas quando pisam no meu calo, eu me defendo sim… a gente sonha estar aqui.”

Enquete A Fazenda 12: Mirella pede para ficar

Mirella também faz seu apelo ao público! Veja o que a cantora disse em sua defesa, para não deixar o reality 🔥🤠 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BEm3shVcVC — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

“Tive algumas decepções, vocês estão assistindo e vendo tudo o que está acontecendo. Tem pessoas aqui, que a gente acabe sendo surpreendido pelo lado negativo. A gente acaba dando cara a tapa aqui por algumas pessoas que infelizmente, às vezes acaba não valendo a pena a gente se decepciona. Eu tô vivendo muito de coração aqui. E assim, brincar com os sentimentos de alguém, não é uma coisa muito legal pra se fazer, entendeu. Eu acho que a gente tem que repensar, e pensar nas atitudes que a gente toma aqui dentro…eu queria muito pedir pra vocês deixarem eu ficar, conto com vocês, estou muito feliz de estar aqui… e tô aqui pelo meus fãs, pela minha família.”

Enquete A Fazenda 12: Mateus pede para ficar

Mateus Carrieri pede o seu voto para permanecer no reality. Confira o discurso do ator 🔥🤠 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BEZy3ow00x — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2020

“Bom, eu não tenho milhões de seguidores na internet, não tenho equipes fazendo campanha pra mutirões de votação, mas eu tenho a minha carreira de mais de 45 anos como ator, 20 em novelas, mais de 35 espetáculos de teatro, do qual eu me orgulho muito, e tenho a minha conduta aqui dentro, que eu acho que condiz com a minha idade, com a minha experiência, com a minha bagagem. Eu acho que foi uma conduta até agora de tolerância, de paciência, de amor. Tentei aprender ao máximo com essa molecada, eles são demais…e com o amor que eu tenho pelas minhas filhas, pelo meu filho, eu por algumas pessoas aqui, eu criei esse amor, são todos muito mais novos do que eu.”