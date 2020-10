A sexta formação da roça aconteceu na sede do reality da Record TV. Os peões escolheram, o fazendeiro Mariano indicou e o Poder do Lampião foi fogo no feno na decisão no jogo. Agora é com vocês, corre para votar em quem você quer fora do reality rural. Vote na Enquete A Fazenda 12.

A votação da roça de terça-feira (20) ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter logo no início do programa ao vivo. Sob o comando do apresentador Marcos Mion, a formação foi fogo no feno! No entanto, a noite não terminou bem para os novos roceiros desas semana. Luiza Ambiel, MC Mirella, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia estão na berlinda da semana, mas agora é com o público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Primeiramente, o apresentador pediu para Raissa Barbosa (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. Depois de ler três vezes, ela escolheu a chama verde e repassou o vermelho para a funkeira Jojo Todynho. Ao ler o papel, a vice-Miss Bumbum disse: “o voto do dono deste poder terá peso dois. Ele também deverá anular dois votos que outros peões receberam.”

Enquete A Fazenda 12: Qual foi o voto do fazendeiro?

Mariano (fazendeiro da semana) escolheu indicar Luiza Ambiel para a roça. Como esperado, já que não é de hoje que o sertanejo sente ‘ranço’ da ex-Banheira do Gugu e vice-versa. Diversas vezes ele deixou claro a insatisfação em estar no mesmo ambiente que a peoa. No entanto, apesar de já terem protagonizado treta, a situação ficou ainda pior na noite de votação. Os dois travaram um maior barraco e foram ofensas atrás de ofensas. Veja!

TRETA! Luiza Ambiel senta no banquinho da #RoçaAFazenda e reclama de Mariano 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/yeKu8caVW8 — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Quem votou em quem em A Fazenda 12?

MC Mirella votou em Jackelyne Oliveira

votou em Lipe Ribeiro votou em Mirella

votou em Victória Villarim votou na Miss Brasil Jakelyne Oliveira

votou na Miss Brasil Tays Reis votou em Mirella

votou em Luiza Ambiel votou em Jakelyne

votou em Mateus Carrieri votou em Lidi Lisboa

votou em Biel votou em Jakelyne Oliveira

votou em Lidi Lisboa votou em Mirella

votou em Lucas Selfie votou em Lipe Ribeiro

votou em Stéfani Bays votou em Tays Reis

votou em Jakelyne Oliveira em Mirella

em Juliano Ceglia votou em Jakelyne Oliveira

votou em Jojo Todynho votou em Mirella

votou em Raissa Barbosa votou duas vezes (pelo poder do lampião) em Victória Villarim

Com o poder da chama verde, Raissa Barbosa resolveu eliminar os dois votos de Jakelyne Oliveira. Sendo assim, MC Mirella foi a segunda participante que sentou no banquinho da roça. Contudo, com sendo a mais votada pela casa, a funkeira escolheu puxar Mateus Carrieri da baia, para a roça.

Lidi, Biel e Juliano foram os escolhidos para a nova votação da roça

Com o Poder da Chama Vermelha, a funkeira Jojo Todynho teve que escolher três participantes para disputar mais uma votação, que finalmente definirá o 4º roceiro da noite. Entre as opções, ela escolheu Juliano, Lidi Lisboa e Biel.

Jojo Todynho votou em Juliano

votou em Juliano votou em Lidi Lisboa

votou em Jakelyne votou em Juliano

votou em Stéfani votou em Juliano

votou em Lucas Selfie votou em Juliano

votou em Lidi Lisboa votou em Juliano

votou em Biel votou em Lidi

votou em Raissa votou no Juliano

votou no Mateus votou em Lidi

votou em Luiza votou em Lidi

votou em Tays votou em Juliano

votou em Victória votou em Lidi

votou em Lipe votou em Juliano

votou em Mirella votou em Lidi

EITA! Juliano é o mais votado e se torna o quarto roceiro da #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/SVxo1IDRTa — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Contudo, com 8 votos, Juliano Ceglia foi o 4º roceiro definido para a roça desta semana. Sendo assim, sendo o mais votado pela casa, ele escolheu vetar Luiza Ambiel da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (21). A eliminação acontece na próxima quinta (22), ao vivo pela Record TV, após a novela ‘Jesus’.