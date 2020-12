Enquete A Fazenda 12: Mariano, Jojo, Lipe ou Stéfani, quem deve sair?

Na noite desta terça-feira (8) aconteceu mais uma formação da roça repleta de muitas emoções no confinamento rural. Marcos Mion comandou a votação ao vivo pela Record TV, que contou com o voto da fazendeira, da casa, puxadas e claro, os poderes do lampião do ‘caos’’ que coloca o fogo no feno nessa reta final. Os novos roceiros foram definidos: Mariano, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Vote na Enquete A Fazenda 12 para ser eliminado.

Antes dos participantes iniciarem a formação da roça no deck de votação, o apresentador deu um spoiler sobre a participação dos peões eliminados, que estão confinados no hotel para retornarem à sede. Sem muitos detalhes, ele disse: “Os eliminados participarão de 3 dinâmicas diferentes antes da grande final“. Ele também adiantou que a 13ª formação da roça será fogo no feno!

Após um resumo do dia no reality, o apresentado pediu para Biel (dono dos poderes do lampião) ler os últimos poderes e escolher qual ele ficaria. Depois de ler atentamente, o cantor escolheu ficar com a chama verde e repassou o da chama vermelha, para Mateus Carrieri .

Lidi Lisboa [fazendeira da semana] teve que mandar um participante direto para a roça. A atriz de ‘Jezabel’ iniciou o seu discurso de justificativa citando sobre a dificuldade de ser a fazendeira e ter que escolher alguém. “Eu sempre tive receio de ser a fazendeira, porque eu acho essa posição extremamente difícil, mandar alguém direto pra roça. E a gente tá nos finalmente do jogo, onde realmente aqui altos e baixos acontecem , as brigas, a gente não tem opção a não ser resolvê-las e graças a Deus, resolvi todas as minhas desavenças. E assim, eu vou optar por um critério além disso. Certa vez, ela recebeu um poder e ela me mandou direto pra roça. Eu vou usar só esse critério. Então, hoje, o meu voto vai no Mariano“, disse Lidi.

Lidi faz seu discurso de Fazendeira e indica Mariano direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EmDMpRSTCh — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Quem votou em quem?

Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

votou em Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Biel votou em Lipe Ribeiro

votou em Mariano votou em Mateus Carrieri

votou em Mateus Carrieri votou em Stéfani Bays

votou em Stéfani votou em Mateus Carrieri

Com total de 3 votos, o ator Mateus Carrieri foi o segundo roceiro da noite. Mas, com o título de mais votado entre a baia e a sede, o ator escolheu puxar Lipe Ribeiro, para sentar no terceiro banquinho da roça.

Chama Vermelha

Carrieri leu o poder da chama que diz: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro’. Ao ler, ele escolheu Stéfani e Biel para receberem votos.

Biel votou em Stéfani

votou em Jojo votou em Biel

votou em Lipe votou em Biel

votou em Mariano votou em Stéfani

votou em Mateus votou em Stéfani

votou em Stéfani votou em Biel

votou em Tays votou em Stéfani

Com o total de 4 votos, Stéfani Bays para ocupar o quarto roceiro.

Chama Verde

Biel,dono da chama verde, teve que escolher entre ganhar um prêmio de R$ 20 mil ou trocar um dos roceiros (exceto o indicado pelo fazendeiro). Após ler, o cantor escolheu trocar Mateus da roça e colocar Jojo Todynho. Sendo assim, ele não fica com o prêmio.

Ao final, Stéfani tinha o poder de vetar um dos roceiros da última prova do fazendeiro. A ex-MTV decidiu veta o sertanejo Mariano. Sendo assim, ele vai direto para a roça sem chance de ser salvo.