Enquete A Fazenda 12: Mateus, Jojo ou Lidi Lisboa, quem deve sair?

Na noite desta sexta-feira (11) aconteceu mais uma formação da roça, e desta vez, pegou os participantes do confinamento rural de surpresa. Marcos Mion comandou a votação ao vivo pela Record TV, que contou com o voto da fazendeira, Stéfani Bays, a última fazendeira da temporada. Os novos roceiros foram definidos: Mateus, Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Vote na Enquete A Fazenda 12 para quem deve sair.

Em dia de festa, os participantes estavam todos prontos e esperando a tradicional festa de sexta, mas, todos foram surpreendidos por uma formação de roça surpresa. O apresentador entrou ao vivo para comunicar os peões, que foram orientados a descerem para o deck de votação. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Lidi Lisboa, Stéfani Bays, Tays Reis, Biel e Mateus Carrieri não ficaram contentes de saber que não terá festa, que, aliás, é o dia mais aguardado dos peões.

Após um resumo do dia no reality, o apresentador comandou a votação que foi repleta de fortes emoções. Desta vez, serão três roceiros que terão que encarar os banquinhos mais temidos do reality show. Cada um terá a chance de pedir votos ao público, para permanecerem no jogo. Com uma formação de roça em noite de festa, logo, uma eliminação terá que acontecer. Na última quinta-feira (10), além de anunciar a roça surpresa, Mion também revelou que a eliminação do 14º roceiro será revelado no sábado (12), durante programa ao vivo.

Enquete A Fazenda 12: Qual foi o voto da fazendeira?

Stéfani Bays, a última fazendeira da temporada, teve que mandar um participante direto para a roça Ela escolheu o ator Mateus Carrieri. A maquiadora iniciou sua justificativa falando sobre a surpresa de saber que teria uma roça nesta noite. “Eu nem consegui preparar direito o meu discurso, mas vamos no raciocínio então, o que eu já tinha pensado. Vou indicar uma pessoa que tá muito afastada de mim faz semanas, e eu me decepcionei com algumas atitudes dela aqui dentro. E me puxou duas vezes pro banquinho da roça, e minha indicação é o Mateus”, disse Stéfani.

Quem votou em quem?

Lipe Ribeiro votou em Tays Reis

votou em Biel votou em Jojo Todynho

votou em Mateus Carrieri votou em Lidi Lisboa

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

votou em Lidi Lisboa votou em Jojo Todynho

Com a votação empatada, a atriz Lidi Lisboa teve que desempatar o jogo. Após pensar muito, ela decidiu votar desempatar votando em Jojo Todynho. Sendo assim, com dois votos, a funkeira foi mais uma vez para a roça.

Com o título de mais votada pela casa, a participante Jojo teve a chance de puxar o terceiro roceiro da noite. A peoa escolheu a atriz, Lidi Lisboa, para ocupar o terceiro banquinho da roça. Sendo assim, a décima quarta roça está formada com: Mateus, Jojo e Lidi. Sem prova do fazendeiro, os três vão precisar de muito voto do público para conseguir permanecer na corrida para o grande prêmio final. No programa ao vivo de sábado (12), um deles será o próximo eliminado de A Fazenda 12.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até o programa ao vivo de sábado (12), pela Record TV.