Enquete A Fazenda 12: Mateus, Tays Reis ou Juliano, quem deve ficar?

Biel venceu a Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda 2020 e está fora da 8ª roça que acontece nesta quinta-feira (5). O cantor superou os roceiros Tays Reis e Mateus Carrieri na prova e ainda garantiu a permanência por mais uma semana no jogo. Com isso, Mateus Carrieri, Tays Reis e Juliano Ceglia disputam a preferência do público. Escolha quem deve ficar e vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ficar? Mateus

Tays

Juliano Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os peões tiveram que usar estilingues para acertar os alvos da frente e de trás e assim, liberar as duas rampas. Na sequência, eles tiveram que posicionar um carrinho ao centro enquanto quebram os tijolos com os pés. Depois de feito, eles tinham que levar os cacos para o outro lado e depositar na caixa. O primeiro participante que conseguisse revelar a bandeira, era o novo fazendeiro da semana. Biel se saiu melhor entre Tays e Mateus, e conquistou o chapéu.

Enquete A Fazenda 12: Tays, Juliano e Mateus pedem para ficar

Juliano está na roça e pede para ficar: “Quem me conhece sabe que eu sou um cara intenso em tudo o que eu faço. E eu vim pra cá, com esse propósito de fazer tudo 100%. Eu corri atrás, fiz as provas que eu fiz, eu consegui vencer. Eu fui fazendeiro duas vezes, e tô curtindo muito isso aqui, a maior experiência da minha vida, sem sombra de dúvidas. E eu sabia também que a distância e a saudade dos meus filhos bateria em algum momento e bateu agora em dois meses, bateu muito pesado. E eu fiquei buscando várias motivações pra continuar aqui, e eu não estou conseguindo. Então, se for pra voltar eu vou vir com sangue nos olhos de novo, e se for pra sair também, eu tenho certeza que foi o maior aprendizado. Se for pra voltar, estamos ai.”

Juliana pede seu voto para permanecer no reality! Ele é seu peão favorito? Corre lá no https://t.co/BI6BWxc5pH e vota! #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/G8wso3ZqdH — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Mateus pede para ficar: “Boa noite pessoal, eu sinto que a gente tá em um momento do jogo que eu não posso contar tanto com as pessoas daqui de dentro, e tenho que contar muito mais com vocês ai de fora. E na verdade, são vocês que decidem quem segue a diante. E vocês que vão decidir que vão ganhar esse prêmio final. Então, se vocês estão gostando da minha participação aqui, de tudo o eu tenha feito desde o começo, eu tô numa entrega muito forte no trabalho, e de conviver bem com todas as pessoas aqui. É, vota pra que eu fiquei, porque eu quero muito seguir em frente nesse jogo, pra dar exemplos pros meus filhos e para as pessoas que gostam de mim. E vamos mostrar para o Brasil, que as pessoas de 50 anos ainda tem muita lenha pra queimar. Eu vou começar a levantar essa bandeira, eu me sinto assim aqui. Você que é mais velho, pede pro seu netinho votar pra que eu fique.”

Agora você na enquete A Fazenda 12 e vote no seu favorito!

É a vez de Mateus pedir o seu voto! Quer que o peão fique? Vote no https://t.co/BI6BWxc5pH! #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/OQ6XwEnH4b — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Tays pede para ficar: “Primeiro eu quero falar com meus pais, pai e mainha, olha só. Me perdoa se eu não tô dando orgulho pra vocês aqui dentro, eu confesso que está sendo muito duro. Mas eu quero vocês saibam que eu jamais vou passar por cima dos meus valores, nem da criação que vocês me ensinaram, por conta de nada. Mesmo a gente precisando muito desse prêmio, eu confio muito em vocês ai fora, e essa força vai fazer eu permanecer aqui firme e forte”, disse a ex-Vingadora.

"Vote sem moderação", Tays pede o seu voto para permanecer no reality! Vote na peoa no https://t.co/BI6BWxc5pH #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Agh75ywdl7 — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Ela continuou: “Agora eu vou falar com a minha gente, olha só, já é minha terceira roça. É, fiquei feliz demais de ter voltado, não tenho vergonha nenhuma de pedir pra vocês pra ficar novamente. É difícil é, mais eu conto com ajuda de vocês, vota aí, sem moderação mesmo, vota pra eu poder ficar. Isso aqui faz parte de um sonho, parte da minha vida, e eu só vou ficar aqui, se vocês votarem mesmo. Humildemente eu peço, por gentileza, vota.”

Agora você na enquete A Fazenda 12 e vote no seu favorito!