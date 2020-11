Pela terceira vez no reality, Mirella se envolveu em polêmicas na tentativa de obter informações externas do confinamento, o que é contra as regras. Depois de combinar sinais para que Lucas Selfie transmitisse durante “A Hora do Faro”, você acredita que a peoa deva ser expulsa? Vote na enquete A Fazenda 12 e deixe sua opinião!

Mirella arma plano com Lucas e Record toma medida

Enquete A Fazenda 12: Mirella deve ser penalizada?

Enquete A Fazenda 12: Mirella deve ser expulsa por plano com Selfie? Sim

Não

3 vezes em que Mirella tentou receber informações de fora

Essa não foi a primeira vez que Mirella tentou se beneficiar através de informações de fora do confinamento em A Fazenda 12.

Da primeira vez, a funkeira havia combinado um sinal com Luiza Ambiel que seria transmitido também durante A Hora do Faro. O objetivo era saber se sua reputação estava positiva ou negativa entre o público de A Fazenda 12.

A produção do programa descobriu o plano e mudou a exibição do programa aos peões, que não viram a imagem de Luiza na ocasião.

Na mesma semana, um carro de som enviado por fãs de Mirella deu um recado para a cantora, pedindo para que ela se afastasse de Juliano e Biel e voltasse a ser amiga de Stéfani. O carro de som surtiu efeito, e Mirella reviu suas atitudes no reality.

Enquete A Fazenda 12 mostra opinião do público sobre Mirella

De todas as tentativas, o carro de som foi o mais efetivo, e apesar de não ter tido uma participação ativa de Mirella, mudou muita coisa lá dento.

Em uma enquete A Fazenda 12 aqui no DCI, o público votou que acredita que a amizade entre Mirella e Raissa, que começou após a ‘visita’ do carro, é falsa.

Em outra enquete A Fazenda 12, 88% dos votos mostraram que de acordo com a opinião do público, o arrependimento que a peoa demonstrou alguns dias depois do carro de som não passa de uma estratégia de jogo.

Com tudo isso em mente, uma série de fãs que acompanham A Fazenda 12 já têm se movimentado no Twitter pedindo para que Mirella fosse expulsa do reality.

por mim Mirella já podia ter sido expulsa ou cair direto na roça palhaçada isso de ficar combinando sinal terceira vez já e a produção só fingindo demência #Fazenda12 — Zzezebeeb 💥🐇👸🏾 (@zizibeeb) November 13, 2020

Nossa essa Mirella tem que ser expulsa programa isso sim, a @RecordTV_press tem que tomar as providências já não é a primeira vez que ela faz isso. Já passou de feiúra essa postura dela. — Rosegleide Farias (@RosegleideFari1) November 13, 2020

O principal motivo é a frequência com que tenta burlar a principal regra do programa, que é não receber informações externas.

E você, o que acha? Mirella deve ser expulsa após tentar a mesma estratégia de combinar sinais pela segunda vez? Vote na enquete A Fazenda 12 e deixe sua opinião.