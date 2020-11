Enquete A Fazenda 12: Mirella está arrependida ou é estratégia de jogo?

Nós últimos dias, o público que acompanha o reality da Record TV, pôde ver uma diferença no comportamento de MC Mirella no jogo. Principalmente após o evento do carro de som que ‘invadiu’ a sede do reality show. No entanto, essa mudança está causando dúvidas na web. Muitos questionam se a funkeira está realmente arrependida das atitudes, ou se tudo não passa de estratégia de jogo. Qual sua opinião? Vote na Enquete A Fazenda 12 e nos diga o que você acha.

A festa com tema ‘memes’ do último sábado (31), deixou a desejar no quesito fogo no feno! Ao contrário das últimas semanas de tensão e muitas brigas, MC Mirela aproveitou o momento de descontração para se reconciliar com alguns participantes da casa, com quem é claro, já revelou um impasse no jogo. Ou seja, tirando Biel, Juliano e Stéfani, a funkeira saiu como se fosse caças às bruxas, pedindo desculpas para quem quer que possa ter ofendido.

Primeiramente, ela teve um papo com Jojo Todynho durante o agito da festa ‘memes’. Vale relembrar, que no começo do programa, as duas tiveram algumas desavenças, mas nada muito sério. Mas tudo mudou após episódios constantes de brigas no reality show, a dona do hit “Que tiro foi esse?” revelou apoio a Raissa, que era até então, a maior rival de Mirella. Durante o bate-papo, a funkeira disse estar arrependida de algumas atitudes na casa.

Logo depois foi a vez de Lipe Ribeiro. O ex-MTV e Mirella tiveram uma discussão após a prova de fogo, que consagrou Biel como dono do poder do lampião. Na ocasião, a briga foi por causa da escolha da peoa em querer colocar Raissa na baia. Lipe deixou claro durante a festa, que na opinião dele Mirella estava totalmente errada ao brigar com Raissa (em especial durante o surto em reunião de condomínio de Luiza Ambiel). Sem titubear, ele disse na cara da peoa que nas semanas do ocorrido das tretas, Mirella estava ‘insuportável’.

Mirella força reaproximação com Raissa e web crítica

Logo após a festa, Mirella resolveu conversar com Raissa para tentar selarem a paz no programa. Ela tentar justificar os erros com a peoa. “A gente erra, a gente acerta. A gente é ser humano, a gente falha. Mas, só que a única coisa que é diferente de todos vocês aqui dentro. De mim, em relação a mim, é que eu trabalho com o público lá fora. Eu tenho fãs. E assim, eu trabalho com essas pessoas, se eu não tiver elas pra irem no meu show, pra consumirem as minhas coisas, eu não vou conseguir ajudar minha família. E eu posso perder tudo. Entendeu?”, revelou Mirella para Raissa.

Em um momento de sinceridade, Mirella pede desculpas a Raissa. Ela diz: “Olha aqui Raissa, desculpa tá bom. Eu não queria pegar no seu ponto fraco. No fundo do meu coração, eu acho que às vezes você passa dos limites. Mas eu gosto muito de você, quero seu bem. Me desculpa, do fundo do meu coração.”

Mas, na internet, muitos seguidores apontam que tudo isso é estratégia de Mirella para tentar ‘limpar’ sua imagem aqui fora. Principalmente após o ocorrido do carro de som enviado pelos fãs como uma mensagem para a peoa. Muitos chamam a funkeira de ‘falsa’.

Mirella já foi pedir desculpas a Raissa, demorou mas reconheceu o erro, o que um carro de som não faz#AFazenda12 pic.twitter.com/qOvV4MIkDh — SUA VACA 🐇🍸👸🏾 💥 🎭🍕👑 (@_A_rabella_) October 30, 2020

Mirella: essa Raissa é falsa, eu vou fazer um inferno na vida dela, essa surtada #FestaAFazenda12 Mirella depois q o grupo dela caiu: pic.twitter.com/TxRXV9RjQv — Vittor Bunny 🌩 (@NittaB_) October 31, 2020

A cara da Raissa que sabe que a mirella é falsa #FestaAFazenda pic.twitter.com/Z1n01jVGji — xaaaropa (@xaropinhaa_) November 1, 2020

Há 3 dias a Mirella tava metendo o pau c/o grupo dela na Raíssa, Lipe e pessoal da casa e hoje foi de um por dizer q foi influenciada! Pelo amor de Deus, qm acredita nesse teatro de arrependida? #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/fdm32HYHVm — Fran (@fransr89) October 31, 2020

Mirella é Raissa

Eu vendo essa cena pic.twitter.com/D5x9XjUOhT — Mirce silva (@mircesilva20) October 31, 2020

Mirella e Raíssa

Eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta pra passar pano nessa reconciliação não.

Por mim a Mirella tá queimada e vai continuar! pic.twitter.com/MTtI9EFyLL — Bárbara oliveira (@BarbiedoOlavo) October 31, 2020

https://twitter.com/rogerio_slj/status/1322398169746051075