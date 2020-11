Enquete A Fazenda 12: Mirella, Mateus ou Stéfani, quem deve ficar?

Na noite de quarta-feira (18), aconteceu mais uma prova do fazendeiro que revelou a nova dona do chapéu mais cobiçado do reality da Record TV. Em uma disputa com Mateus e Stéfani, quem levou a melhor foi Jojo Todynho. Sendo assim, a décima roça está completa com os roceiros: MC Mirella, Mateus Carrieri e Stéfani Bays. Agora é com o público. Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha o peão que deve permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do fazendeiro desta noite exigiu muita sorte e também pontaria entre os participantes. Conforme Mateus, Jojo e Stéfani observavam a estrutura montada, a apresentador Marcos Mion explicou os detalhes da prova: “ Nesta prova, os peões vão usar catapultas e tentar derrubar os alvos localizados logo à frente. Cada alvo derrubado revela uma letra e uma cor, que o peão marca no painel. O participante da cor que formar a palavra ‘Casa e Cuidado’ [patrocinadora da prova], primeiro, é o novo fazendeiro.”

Mion sorteou a ordem da realização da prova. Em primeiro foi Stéfani [verde], seguida de Jojo Todynho [roxo] e em terceiro lugar, ficou Mateus [amarelo]. A primeira rodada foi de testes e nenhum peão conseguiu acertar a letra. Com o início da prova, os participantes foram conseguindo pegar o jeito da coisa e acertar o alvo. Ao final da prova, Jojo Todynho conseguiu ter mais sorte e conquistou a primeira prova do reality show.

UAU! Stéfani acerta a placa com a cor de Jojo e a cantora se torna a mais nova Fazendeira! #ProvaDoFazendeiro🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/cOTzH7KlRG — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2020

Quem está na roça?

Com a vitória de Jojo Todynho como fazendeira, a décima roça é formada com: Mirella, Mateus e Stéfani. Os três disputam a permanência do público de casa. Um deles deixará o programa na quinta-feira (19).