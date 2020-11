Enquete A Fazenda 12: Mirella, Mateus, Stéfani ou Jojo, quem deve sair?

A formação da décima roça desta terça-feira (17) na Record TV foi fogo no feno! Logo no início, o apresentador Marcos Mion revelou as surpresas da noite, que ao final teve cinco roceiros. São eles: MC Mirella, Mateus Carrieri, Stéfani Bays e Jojo Todynho. Agora, tudo depende do público de casa: quem você quer ver fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Logo no início do programa ao vivo, o apresentador disse que se equivocou no programa anterior, ao dizer que não teria puxada da baia esta noite. Ele disse: “Ontem a gente viajou e comentou de não ter puxada da baia, mas não sei, eu acho que eu devo ter escorregado na cozinha, feito xixi na pia do banheiro, porque juro, vai ter sim. Essa noite a temperatura vai bater trocentos graus na sombra.”

Após um resumo do dia no reality, o apresentador iniciou no deck de votação. Primeiramente, ele pediu para Mariano (dona do lampião) ler os poderes e escolher qual ela ficaria. Depois de entregar o envelope especial (contendo informações do quinto roceiro) para Jakelyne, ele leu atentamente os poderes. O sertanejo escolheu a chama verde e entregou a chama vermelha, para o ex-MTV Lipe Ribeiro.

Jakelyne Oliveira (fazendeira da semana), iniciou o seu discurso falando da dificuldade e o nervosismo em ter que escolher um participante para estar no primeiro banquinho da roça. Ela disse: “Eu pensei, repensei e confesso que pensei em achar um motivo para mandar outra pessoa, para tentar defender pessoas que eu gosto. Mas, se eu fizesse isso, eu estaria comentando o mesmo erro da semana passada, votando em Mateus ao tentar defender o Mariano”. Ao final, do discurso, ela escolheu indicar MC Mirella.

Jake justifica seu voto e até expõe seus critérios para indicar Mirella para a #RoçaAFazenda 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/drk789uI3y — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2020

Quem votou em quem?

Mateus Carrieri votou em Lipe Ribeiro

votou em Stéfani Bays votou em Mateus Carrieri

votou em Mariano votou em Jojo Todynho

votou em Raissa Barbosa votou em Tays Reis

votou em Tays Reis votou em Jojo Todynho

votou em Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri

votou em MC Mirella votou em Mateus Carrieri

votou em Jojo Todynho votou em Tays Reis

votou em Lidi Lisboa votou em Mateus Carrieri

votou em Biel votou em Jojo Todynho

Com total de 4 votos da casa, o segundo roceiro da noite foi o ator Mateus Carrieri. Contudo, por ser o mais votado, ele teve o direito de puxar um participante da baia. Por fim, ele escolheu a ex-MTV, Stéfani Bays.

Poder da Chama Vermelha revelou 4º roceiro

Lipe Ribeiro recebeu o poder da chama vermelha de Mariano. Ao ler o envelope em voz alta, o ex-MTV disse: ‘o dono do Poder deverá indicar o quarto roceiro. Ele deve escolher este roceiro entre os peões da sede’. Tays Reis foi a escolhida pelo, ou seja, ela foi a 4º roceira da noite.

Mion pediu para Jake abrir o envelope e ler o envelope surpresa, que diz: “Fazendeira, atrás do biombo da baia está o 5º banco da roça de hoje. Logo em seguida, o apresentou a dinâmica do ‘Resta Um‘. A decisão ficou nas mãos de Lidi Lisboa, que escolheu salvar Raissa Barbosa. Sendo assim, Jojo Todynho foi a 5ª roceira.

Poder da Chama Verde

Mariano, dono do lampião, resolveu ficar com a chama verde, que diz: ‘o dono do poder deve salvar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro [Mirella]. Depois, ele deve vetar um dos quatro roceiros restantes da prova do fazendeiro’. Sendo assim, ele escolheu salvar Tays Reis.

Ao fina, ele escolheu vetar Mirella da prova do fazendeiro desta quarta-feira (18). Sendo assim, Jojo, Mateus ou Stéfani ainda podem escapar da berlinda de quinta (19).