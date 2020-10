Lipe Ribeiro e Biel se tornaram inimigos no programa. Com estratégias para colocar um ao outro na berlinda, reclamações e discussões, a dupla vem se estranhando no reality. Você tem um lado nessa briga? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 12: na guerra entre Lipe e Biel, de que lado você está?

Enquete A Fazenda 12: na guerra entre Lipe e Biel, de que lado você está? Lipe (71%, 10 Votos)

Biel (29%, 4 Votos) Total de Participantes:: 14

O que aconteceu entre os peões?

Biel colocou Lipe na roça. Vencedor da Prova de Fogo da semana, Biel usou o poder da chama verde para fazer uma troca com o fazendeiro Juliano, o funkeiro ficou com o direito de votar no lugar do peão e ao ceder, o jornalista esportivo faturou R$ 20 mil. Vote na enquete A Fazenda 12 e nos conte de que lado você está.

Ao indicar Lipe, o funkeiro justificou: “já usou poder contra a gente, quando eu digo a gente, digo a gente porque estamos muito juntos mesmo, isso é claro e evidente, então quem está vendo de fora está vendo que só temos a gente”.

Juliano aceita o acordo do Poder da Chama Verde e Biel indica Lipe Ribeiro para a #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YP4FuITLUz — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Enquete A Fazenda 12 – Biel e Lipe brigaram durante formação de roça

Lipe votou em Victória Villarim, parceria de Biel, Juliano e Mirella no jogo. Quando o carioca foi justificar a sua escolha, ele alfinetou o quarteto, que ficou bastante irritado com a direta do ex-MTV. “É muito engraçado um grupo se intitular minoria sendo que eles foram o 1º grupo a ser formado. Tudo bem ser minoria, mas usar esse discurso toda hora. Eles se fecharam e fizeram o grupo e ficam batendo nessa tecla, esse é o discurso mais feio aqui dentro. Jogo sujo e feio”, disse Lipe. Vote na enquete A Fazenda 12.

Os quatro bateram boca com o peão. “Minoria é um número menor, por isso a gente se intitula assim, com certeza não me faço de vítima”, afirmou a ex-noiva de Eduardo Costa. Biel e Lipe se afrontaram durante a discussão e o ex-De férias com o ex chegou a chamar o funkeiro de ‘covarde’. Vote na enquete A Fazenda 12 e dê sua opinião.

EITA! Lipe Ribeiro critica quarteto da sede e vota em Victória! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/jYhPSJCy8H — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Olha o fogo no feno!!! 🔥😶 Victória briga com Lipe, Biel também se ofende e entra na discussão! #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EUozHTv2qt — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Enquete A Fazenda 12 – Lipe peita Biel

Quando retornaram à sede, o clima continuou tenso. O carioca foi até o quarto enquanto comia para falar com um colega de confinamento e quando se virou para deixar o quarto, Biel o encarou sorrindo. Lipe questionou: “perdeu alguma coisa?”. Com ar de riso, o funkeiro respondeu: “perdi”. Quando Lipe saiu do cômodo, Biel completou em tom de deboche: “perdi todo o meu respeito. Perdi toda a minha moral no ao vivo hoje. Foi por água abaixo todos os meus anos de carreira, toda minha correria, caminhada, não estou valendo é nada. É Biel, tá valendo nada”.

Biel encara Lipe Ribeiro no quarto e peão rebate o cantor: "Perdeu alguma coisa?" #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/eihdJL82oI — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

Lipe disse que colocaria Biel na berlinda se fosse fazendeiro

Em conversa com Lucas Maciel na madrugada de quarta-feira (28), Lipe disse que queria indicar Biel à roça se conseguisse vencer a Prova do Fazendeiro da semana. “Nossa que moleque nojento cara. Vou nele sem dó se eu volto fazendeiro”, comentou. No entanto, o peão perdeu a disputa para Jakelyne, que levou a melhor na prova.

