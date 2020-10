Enquete A Fazenda 12: no duelo entre Biel e Carol, de que lado você está?

Biel e Carol Nazinho se estranharam essa semana durante a formação da quinta roça de A Fazenda 2020. Isso porque, o peão votou da ex-panicat, a colocando na berlinda da vez. Carol, que terminou a votação sendo a mais votada pela casa, não levou desaforo pra casa. A peoa então puxou o intérprete de Química que estava na Baia para roça. A Fazenda 12: no duelo entre Carol e Biel, de que lado você está? Vote na enquete:

“Desde que eu voltei das roças eu comecei a ser mais coração aqui dentro, larguei um pouco aquele jogador que estava com medo de sair nas primeiras semanas aqui dentro de mim, não estou tendo uma noção clara do que está acontecendo na casa, estou me vendo muito coração. Mas estou tendo a oportunidade de alivar um pouco pra que não vá pela casa duas pessoas que eu gosto muito que é o Ju (Juliano Ceglia) e a Lidi (Lidi Lisboa), então seria um pouco difícil, que eu me entendo bem com essa pessoa, então seria um pouco mais difícil se ela não tivesse já votado em mim. Mas como ela já votou, eu vou retribuir”, disse ele, ao justificar o voto.

Marcos Mion, apresentador do reality show, questionou Carol sobre como ela se sentiu recebendo o voto de Biel e de outros peões. “Mais um voto de retribuição, aqui se faz aqui se paga. A gente dá o voto, às vezes volta contra a gente. Eu sempre fico com medo, fico tensa achando que vou tomar muitos votos, e a gente sempre espera o pior, mas mesmo assim querendo o melhor sempre”, respondeu Narizinho.

Biel consegue livrar colegas da roça

O intérprete de Química conseguiu o objetivo de livrar os colegas de confinamento Lidi Lisboa e Juliano Ceglia da roça. No entanto, ele acabou indo parar na zona de risco de A Fazenda 2020. Isso porque, Carol terminou a formação sendo a mais votada pela casa com 5 votos a 4 de Juliano. Sendo indicada pela casa à roça, a ex-panicat tinha que puxar um morador da Baia para a berlinda. Sendo assim, Biel foi a escolha da peoa.

Marcos Mion questionou a modelo sobre como estava se sentindo estando na berlinda pela segunda vez. “É horrível pela segunda vez aqui, é sempre ruim correr o risco de ir pra roça. Eu sempre acho que vou ser votada, tenho mania de perseguição, eu sempre acho que vou tomar um monte de votos”, respondeu.

Ao justificar sua escolha em puxar um peão da Baia, Narizinho explicou que se travava de um troco. “Victória Villarim é impossível puxar, é a minha parceira aqui. Mateus também, eu amo de paixão. Entre o Mariano e Biel, Mariano eu tenho um pouco mais de convivência, mas o Biel já votou em mim, votou em mim hoje até, então vou puxar o Biel”, devolveu Carol, que enfrenta Biel e Tays Reis.