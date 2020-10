Enquete A Fazenda 12: no duelo entre Jojo e Biel, de que lado você está?

Jojo Todynho e Biel viraram o principal embate de A Fazenda 12. A edição que completa um mês no ar nesta quinta-feira (8) pode colocar o fim na rivalidade mais comentada do reality show de confinamento. Isso porque, ambos estão na roça e enfrentam Lucas Strabko, o Catolouco. Mas, afinal, como começou a rivalidade entre os peões? Vote na Enquete A Fazenda 12 e conte se você é Team Jojo ou Team Biel.

A relação entre Biel e Jojo Todynho não é de dentro do reality show. DJ Batata, ex-empresário musical do intérprete de Química, é o atual gerenciador da carreira de Jojo. Ele, aliás, foi quem lançou o cantor na indústria fonográfica brasileira. Através de Batata, Alexandre Baptestini ajudou o atual peão de A Fazenda 12 a ter seu primeiro contrato com uma gravadora.

Mas não para por aí. Biel rompeu relações profissionais com o DJ Batata e se lançou sozinho com o álbum de estúdio Juntos Vamos Além. Confinado em A Fazenda 12, o cantor deu a entender que os bastidores do fim dessa parceria foi mais intenso que o imaginável.

“A menina estourou aí na produtora que eu construí, a produtora que se levantou do direito que fez comigo“, disse ele. A fala abriu margem para que o DJ Batata se defendesse nas redes sociais com uma leve indireta ao participante de A Fazenda 12. “Hahahahahaha estão me marcando aqui, que o Forrest Gump voltou a atacar de mentiras”, disse ele, citando o sonhador do cinema. O nome de Biel, no entanto, não foi mencionado em nenhum momento.

Um ano depois do lançamento do primeiro álbum de estúdio de Biel, DJ Batata surpreendentemente lançou uma nova artista, essa, sua principal aposta para o retorno. A cantora em questão é Jojo Todynho, que em dezembro de 2017 explodiu com o hit Que Tiro Foi Esse?.

O clipe da estreia de Jojo na música foi lançado no canal Funk Hits, pela Pop Funk, empresa de Batata, da qual Biel antes era artista. A produção de Jojo transformou a vida da cantora para melhor, e a cada temporada ela segue lançando novas músicas soltas. A mais recente, Devo Tá na Moda, que estreou enquanto a famosa está confinada em A Fazenda 12.

Em 2016, Biel sofreu grave acusação de assédio contra uma repórter durante uma entrevista do lançamento do seu primeiro álbum. Projeto esse, que seria apenas o primeiro após romper com DJ Batata. A partir daí, o cantor viu sua carreira descer ladeira abaixo, enquanto a de Jojo apenas iniciava.

Quatro anos depois, os dois personagens se encontraram vivendo debaixo do mesmo teto, no caso na sede de A Fazenda 12. Enquanto Jojo tenta ganhar R$ 1,5 milhão, Biel tenta limpar sua imagem e retomar a sua carreira musical, interrompida no auge do sucesso.

Morando na mesma casa desde 8 de setembro, Biel e Jojo se suportavam no começo do confinamento. No entanto, essa relação azedou de vez, após Todynho perceber que Biel não ajudava nas tarefas da casa e que, segundo ela, seria ‘um personagem’.

Os dois travaram um embate durante a formação da roça de terça-feira (29). Jojo chamou Biel de ‘c*zão’ e ‘frouxo’ após o mesmo ter optado por ir à Baia para não ser votado pela casa. A cantora, no entanto, deixou claro que votaria nele se pudesse, mas na ocasião, acabou votando em Cartolouco, amigo de Biel.

Já na casa, a cantora chorou e criticou Biel. “Ele é ardiloso. As pessoas não veem, mas ele é. Hoje ele deu a certeza. Ele só quis responder na votação porque estava ao vivo. Eu chamei ele de c*zão e ele calou a boca porque ele sabe que tá errado. Hoje pra mim é como se não tivesse ele”, disse ela.

