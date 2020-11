Biel não tem rivalidade apenas com Jojo Todynho no reality show rural, o peão também não se dá bem com Raissa Barbosa. Após a primeira formação de roça da temporada, a acreana jogou água no cantor e após a terceira votação da edição, creme. Os dois votaram um no outro diversas vezes. Neste duelo, de que lado você está? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI.

Biel mandou Raissa para roça

Raissa Barbosa, Jojo Todynho e Lucas Maciel foram os azarados que caíram na roça desta semana. A presença de Jojo e Raissa na berlinda aconteceu por causa de Biel. Fazendeiro da semana, o funkeiro usou seu voto para mandar a dona do hit “Que tiro foi esse?” para a roça. Por conta de um poder extra, que recebeu ao vencer uma prova patrocinada, Biel tirou Mateus Carrieri do banquinho de segundo roceiro e colocou a acreana no lugar. Vote na enquete A Fazenda 12.

Após tirar Mateus, Biel envia Raissa para o banquinho da #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/UPB7HpUYGa — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

Raissa já puxou Biel para a berlinda

Na terceira formação de roça da edição, Raissa foi a mais votada da casa. A peoa resolveu puxar Biel, que estava na baia, para ser o terceiro roceiro da semana. Durante sua justificativa, a acreana revelou que ouviu uma conversa do funkeiro sobre o amigo Lucas Cartolouco e chamou o cantor de falso. “Falou que o Cartolouco estava na cozinha puxando o saco dos outros para não ser votado”, disse. Vote na enquete A Fazenda 12 e fale sobre o seu lado neste duelo.

Senhoras e senhores essa formação de #RoçaAFazenda está uma loucura! E chegou o momento de Raissa, a peoa mais votada, escolher quem vai puxar da baia para o banquinho! 🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/lnmSCUwZeg — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

Raissa já jogou água e creme no peão

Após a primeira formação de roça da edição, Raissa se revoltou por receber 8 votos e acusou combinação. Em um momento de fúria, a acreana jogou água em Biel. Após a terceira formação de roça, aconteceu algo parecido. Gritando ‘falso’, Raissa jogou creme no colega de confinamento. Vote na enquete A Fazenda 12.

Em conversa com Luiza, na casa da árvore, Raissa já chegou a declarar que Biel é seu inimigo.

A RAISSA JOGANDO UM COPO DE ÁGUA NO BIEL E CHAMANDO ELE DE LIXO TUDOOOOOO pic.twitter.com/nFZjRS2wRo — samuel (@bahlssam) September 16, 2020

Raissa jogando creme em todo mundo que votou nela! PERFEITA! #AFazenda12 pic.twitter.com/WUCWfj19vA — Gio Cretino 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 30, 2020

