Enquete A Fazenda 12: o que deve acontecer após suspensão da 7ª roça?

Na tarde desta quinta-feira (29) a produção de A Fazenda 12 confirmou a suspensão da votação da 7ª roça após constatar um erro na contagem dos pontos na prova do fazendeiro. Agora o DCI quer saber: o que deve acontecer após essa suspensão? Vote na enquete A Fazenda 12 e opine!

Enquete A Fazenda 12: o que deve acontecer após a suspensão da 7ª roça?

Enquete A Fazenda 2020: o que deve acontecer? Roça dupla com Vic e Lipe

Começar tudo do zero com uma nova prova

Uma eliminação fake para dar a notícia da suspensão

Roça com os 4 indicados e prova do fazendeiro com os 3 que ficarem Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No Twitter, Mion pediu opiniões sobre o que fazer

No começo da noite, horas antes do ao vivo onde Mion daria a notícia da suspensão aos peões e informaria o público sobre as medidas tomadas, o apresentador pediu no Twitter a opinião do público de A Fazenda 12 sobre o que deveria ser feito.

“Eu estou sendo informado agora do que vai rolar. Mas vamos abrir o espaço para opiniões, afinal vcs vivem o jogo. Na opinião de vcs o que deveria acontecer uma vez que a votação foi suspensa?” escreveu.

Os internautas rebateram com sugestões, algumas das quais você pode votar aqui na Enquete A Fazenda 12. Durante a tarde, as hashtags ROÇA DUPLA e NÃO PREJUDIQUE A JAKE estiveram entre os assuntos mais comentados na rede social.

Os twiteiros pediam que a produção excluísse Tays e Jakelyne da roça, mantendo a votação apenas entre Lipe Victória. Alguns não concordaram, dizendo que todos os três que participaram da prova do fazendeiro haviam sido prejudicados e, portanto, uma nova prova deveria ser realizada afim de dar a oportunidade para todos novamente.

Houve quem ousou e sugeriu que os quatro indicados fossem mandados para a roça e os três que voltassem fizessem uma nova prova do fazendeiro.

Os mais radicais deram a ideia de uma ‘eliminação fake’, onde Mion fingiria que a votação aconteceu sem problemas e todos os três voltariam para a casa e o apresentador anunciaria a suspensão daquela roça.

coloca os três na eliminação normalmente mas sendo uma ELIMINAÇÃO FALSA sem eles saberem, volta um peão e depois volta o outro. depois de comemorarem, volta o terceiro peão, apenas para o dia de hoje render e talvez gerar tretas, queremos entretenimento!!! — cris dias (@crisayonara) October 29, 2020

E você, o que acha que deve acontecer? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe sua opinião!