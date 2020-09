Enquete A Fazenda 12: parcial aponta Rodrigão e Biel na mira da roça

A Fazenda 12 consagrou a ex-panicat Carol Narizinho, como a nova fazendeiro da vez. Ela venceu a prova realizada na última quarta-feira (23) e agora tem todo poder em mãos. Aliás, a nova dona do chapéu mais cobiçado do reality, já começou a elaborar sua lista de motivos para colocar um concorrente fora do prêmio de R$ 1,5 milhão. Portanto, veja agora o resultado parcial da Enquete A fazenda 12.

Quem Carol Narizinho deve indicar em A Fazenda 12?

De acordo com o resultado parcial da Enquete A Fazenda 12, o escolhido será o modelo e apresentador Rodrigo Moraes. Mas, logo atrás está o cantor Biel, sendo mais um nome cotado para a berlinda. Confere abaixo o resultado completo do percentual de votos.

Você ainda pode votar na Enquete A Fazenda 12

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual foi o resultado da Enquete A Fazenda 12?

De acordo com o resultado parcial da Enquete A Fazenda 12 realizada pelo Jornal DCI, com (45%) dos votos, o indicado pela fazendeira da semana, Carol Narizinho, será o modelo e apresentador Rodrigo Moraes, o Rodrigão. Em segundo lugar está o cantor Biel (26%), seguido do peão Lucas Cartolouco, com 6% dos votos. Aliás, até o final desta matéria, Cartolouco está empatado com Luiza Ambiel na porcentagem dos votos. No entanto, o jogo muda a todo minuto, ou seja, tudo pode acontecer. Afinal, estamos falando de R$ 1,5 milhão.

Por que o indicado pode ser o Rodrigão?

O apresentador votou em Carol Narizinho na formação da roça passada. Ele inclusive, era o fazendeiro da semana do reality A Fazenda 12. No entanto, quando todos imaginavam que ele votaria em Mariano – por ter votado nele para a berlinda, não foi isso que aconteceu.

Com a justificativa de que ela não estaria se entregando ao jogo, Rodrigão decidiu mandar para a roça Carol Narizinho. Além disso, nas palavras dele, a peoa ‘não tinha sangue nos olhos’.

Com isso, o resultado parcial da Enquete A Fazenda 12 mostra o peão sendo o mais indicado para berlinda desta terça-feira (29).

Mas, por que o Biel está na mira da roça?

Biel foi um dos nomes mais comentados da edição nesse último final de semana. Tudo porque, a funkeira Jojo Todynho perdeu a paciência na sede do reality da Record TV, e levantou o tom da voz com ele. Com sangue nos olhos, ela causou, e partiu para o xingamento com o cantor. A cantora criticou o comportamento de Biel na sede. Segundo ela, o cantor não gosta de ajudar nos afazeres da casa e ainda pra piorar, age com ar de deboche pra ela.

Dessa forma, com a casa enfrentando racionamento de água, falta de gás, a tensão é grande por parte dos participantes de A Fazenda 12. Ou seja, Biel pode ser forte candidato à roça, para talvez garantir paz ao reality. A formação da terceira roça acontece ao vivo, nesta terça-feira (29), às 22h30 na Record TV.

Veja a resposta de Carol Narizinho durante a live do fazendeiro para o aplicativo TikTok.

https://www.tiktok.com/@afazendarecord/video/6876200565685144834?lang=pt_BR