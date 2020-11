Enquete A Fazenda 12: parcial indica 10º eliminado do programa

Mais uma eliminação se aproxima! Na noite de hoje, quinta-feira (19), descobriremos o décimo eliminado de A Fazenda 12. Entre Stéfani Byas, Mateus Carrieri e MC Mirella, quem deixará o confinamento hoje? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica o nome de uma participante. Confira:

Enquete A Fazenda 12 – Parcial

Segundo a parcial da enquete do Jornal DCI, Stéfani Bays é quem deve deixar o programa esta semana. Na enquete “Quem deve ficar em A Fazenda 12?”, a peoa soma menos votos que os colegas de confinamento, apenas 15%.

Mateus é o mais votado na enquete, sendo o participante de A Fazenda 12 com menos probabilidade de se despedir do reality hoje, o ator está na liderança isolada da enquete e soma 63%. Mirella vem em segundo lugar, com 22% dos votos.

Como o trio foi parar na berlinda?

Mateus foi o peão mais votado durante a formação de roça. O peão se tornou o segundo roceiro da semana e ao sentar no banquinho da berlinda, puxou Stéfani, que estava na baia de A Fazenda 12. MC Mirella foi a indicação da três vezes fazendeira, Jakelyne Oliveira. A miss justificou que votou na MC por ter menos proximidade com a participante do que os outros peões que sobraram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem escapou da roça?

Na noite desta quarta-feira (18), Jojo Todynho conseguiu fugir da berlinda da semana de A Fazenda 12 ao vencer a Prova do Fazendeiro. Como Mirella foi vetada por Mariano, por causa do poder da chama verde, a dona do hit “Que tiro foi esse?” competiu contra Mateus e Stéfani em uma disputa de sorte.

Na competição pelo chapéu de fazendeiro, os peões de A Fazenda 12 precisaram usar catapultas para atirar bolas e acertar alvos. Cada alvo era uma letra de cor diferente, cada cor correspondia a cada um dos roceiros. Porém não era possível para os participantes saber a letra e cor antes de derrubar o alvo, por isso a disputa acabou sendo de sorte, pois um podia acabar ajudando o outro. Quem formasse a frase “CASA & CUIDADO” primeiro, vencia.

