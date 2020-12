Enquete A Fazenda 12: parcial indica 14º eliminado do programa

Mateus Carrieri, Jojo Todynho e Lidi Lisboa estão na décima quarta roça de A Fazenda 12. Um deles deixará o confinamento na noite de hoje, sábado (11), e se despedirá da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Quem será o novo eliminado? A enquete “Quem deve sair?” do Jornal DCI já indica um nome.

Enquete A Fazenda 12 – Parcial

Lidi Lisboa é quem deve se tornar a décima quarta eliminada de A Fazenda 12, indica a enquete do Jornal DCI. De acordo com a nossa enquete, que diferente do site oficial do reality show rural pergunta quem você quer que saia, e não quem você quer que fique, a atriz da Record tem mais chances de sair, pois soma 58% do total de votos para sair.

Mateus Carrieri fica na segunda posição da enquete, somando 26%. Segundo a parcial da enquete “Quem deve sair de A Fazenda 12?”, do DCI, Jojo Todynho aparenta estar fora de perigo, pois tem apenas 16% dos votos para ir embora.

Como o trio foi parar na roça?

Mateus Carrieri foi a indicação da última fazendeira desta edição de A Fazenda 12, Stéfani Bays. “Me decepcionei com algumas atitudes aqui dentro e me puxou duas vezes para a roça”, disse a ex-De férias com o ex.

Jojo Todynho se tornou a segunda roceira ao ser receber o voto de Lidi Lisboa, que desempatou a disputa. Sendo assim, Jojo foi a mais votada da noite. A dona do hit “Que tiro foi esse?” puxou Lidi para o terceiro banquinho da décima quarta berlinda de A Fazenda 12.

A última Fazendeira da edição indica Mateus direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/O0W4qNFFpT — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2020

Com todos os peões empatados com um voto cada, Lidi praticamente indica um à Roça e sobrou para Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YkPVgsDpaN — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2020

Leia também: Mateus, Jojo e Lidi na roça; veja quem votou em quem

Alguém escapou da berlinda?

Como não haverá mais Prova do Fazendeiro em A Fazenda 12, Stéfani foi a vencedora da última disputa do fazendeiro da temporada, ninguém pôde se salvar desta berlinda. Por isso, apenas três peões se tornaram roceiros na décima quarta formação de roça, e não quatro, como aconteceu durante toda a temporada.

