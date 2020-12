Enquete A Fazenda 12: parcial indica 15º eliminado do programa

Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa estão na décima quinta roça da edição, a penúltima de A Fazenda 12. O trio caiu na mesma berlinda por conta da dinâmica usada na última formação de roça da temporada, realizada ontem, domingo (13). Quem deixará o confinamento na noite desta segunda-feira (14)? A parcial da enquete do Jornal DCI já tem o nome do participante em perigo.

Enquete A Fazenda 12 – Parcial

A parcial da enquete do Jornal DCI indica que Lidi Lisboa é a peoa que pode se despedir do reality hoje, segunda-feira (14), e se tornar a décima quinta eliminada da temporada. De acordo com a nossa enquete, que diferente do site oficial do reality show rural pergunta quem o público quer que saia de A Fazenda 12, e não quem deve ficar, a atriz da Record tem mais chances de ser eliminada, pois soma 42% do total de votos para sair.

Em segundo lugar, mas não fora de perigo, está Biel, com 34% do total de votos. A participante com menos votos na enquete “Quem deve sair de A Fazenda 12?”, do Jornal DCI, é Jojo Todynho. A parcial indica que a peoa deve ficar no programa, já que tem apenas 25% dos votos para sair.

Como o trio foi parar na roça?

Biel, Jojo e Lidi acabaram na décima quinta berlinda de A Fazenda 12 por conta da última formação de roça da edição, realizada na noite deste domingo (13). Marcos Mion informou que os seis peões que ainda estão no jogo já estavam na roça, porém a formação da noite decidiria quem estaria na décima quinta berlinda e quem estaria na décima sexta. “De cada uma dessas roças, um peão vai ser eliminado pela votação do público e aí é só vocês fazerem as contas. Os quatro peões que restarem no jogo, vão ser os grandes finalistas”, informou o apresentador.

Um poder especial de Lipe Ribeiro, vencedor da prova com ex-eliminados, no fim de semana, fez com que o carioca pudesse escolher primeiro com quem gostaria de disputar a permanência no jogo. O peão escolheu Tays Reis. Em seguida, foi a vez de Biel, que ficou em segundo lugar na prova especial com o ex-peões, o funkeiro escolheu Jojo Todynho.

Por último, Lipe escolheu Stéfani Bays para sua berlinda, o que fez Lidi Lisboa sobrar, a atriz então automaticamente ficou na décima quinta roça de A Fazenda 12, ao lado de Biel e Jojo.

Calma que o Mion esclarece qualquer dúvida e explica as instruções da carta que Lipe ganhou na prova final 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/j5mSgGzME1 — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

Lipe começa a montar a sua Roça e começa puxando Tays 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/dVTMGn5EiW — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

Como vai ser a eliminação?

A décima quinta roça de A Fazenda 12, disputada entre Biel, Jojo e Lidi, terá seu resultado hoje à noite, segunda-feira (13). Assim que um dos três for eliminado, o programa irá liberar a votação da décima sexta roça da temporada, entre Lipe, Stéfani e Tays. Um dos três deixará o programa amanhã, terça-feira (15).

EITA QUE TÁ TODO MUNDO NA ROÇA! Calma que o Mion explica 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Nh3HLT8kC7 — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

