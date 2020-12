Enquete A Fazenda 12: parcial indica 16º eliminado do programa

Jojo Todynho e Biel foram anunciados na noite de ontem, segunda-feira (14), como os primeiros finalistas de A Fazenda 12! Agora chegou a hora de conhecermos os outros dois finalistas da edição. Quem sairá hoje, terça-feira (15), na décima sexta roça da temporada? Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis estão na berlinda e a parcial da enquete do Jornal DCI já tem o nome de quem corre mais risco de sair.

Enquete A Fazenda 12 – Parcial

De acordo com a parcial da enquete “Quem deve sair de A Fazenda 12?” do Jornal DCI, Stéfani Bays é a participante que deve deixar o confinamento na noite desta terça-feira (15). Na nossa enquete, que diferente do site oficial do reality show, tem interesse em saber quem o público quer ver fora do programa, e não quem deve ser salvo, a ex-De férias com o ex tem 36% dos votos para sair.

O segundo e terceiro lugar na enquete estão disputados, Lipe Ribeiro e Tays Reis possuem apenas 2% de diferença. O carioca está na segunda posição, com 33% dos votos e a baiana fica em último, com 31% dos votos para sair de A Fazenda 12.

Quem está na final de A Fazenda 12?

Jojo Todynho e Biel disputaram a décima quinta berlinda de A Fazenda 12 contra Lidi Lisboa, o resultado da roça entre o trio foi revelado ontem, durante o programa ao vivo de segunda-feira (14). A carioca e o paulista levaram a melhor e tiveram mais votos que Lidi, que somou apenas 16,51% da preferência do público para ficar. Não foi possível saber a porcentagem separada de Biel e Jojo, pois Marcos Mion anunciou que nas roças que antecedem a final, o programa divulgará apenas o número de votos do eliminado da noite.

Na noite de hoje, terça-feira (15), descobriremos os dois participantes que acompanharão Jojo e Biel, os primeiros finalistas de A Fazenda 12, no dia 17 de dezembro, data da grande final do programa.

Biel é o segundo finalista de Fazendola e, assim, nos despedimos de vez de Lidi Lisboa! Gostaram? #EliminaçãoAFazenda 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/nNwAw88SiK — A Fazenda (@afazendarecord) December 15, 2020

