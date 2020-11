Enquete A Fazenda 12: parcial indica Lidi eliminada do programa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais uma eliminação em A Fazenda 12! Na noite desta quinta-feira (26), o público do reality show rural irá descobrir quem será o décimo primeiro eliminado da temporada. Entre Lidi Lisboa, Mariano e Raissa Barbosa, quem deixará o confinamento hoje? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica o nome do participante que está em maior perigo. Confira:

Enquete A Fazenda 12 – Parcial

Segundo a parcial da enquete do Jornal DCI, Lidi Lisboa é quem deve deixar o programa esta semana. Na enquete “Quem deve ficar?”, a atriz da Record TV soma menos votos que os colegas de confinamento de A Fazenda 12. O total de votos da peoa é de 29%, o que é abaixo dos demais.

Em seguida vem Raissa Barbosa, com 31% dos votos, não muito longe da porcentagem de Lidi, mas o suficiente para se salvar. De acordo com a enquete do DCI, Mariano é o peão que está longe de perigo. O sertanejo soma 40% dos votos totais, o que o coloca bem à frente das colegas na disputa pela permanência em A Fazenda 12.

Quem escapou da roça?

Mateus Carrieri foi o sortudo da semana que conseguiu escapar da roça de A Fazenda 12. O peão derrotou Lidi e Raissa na Prova do Fazendeiro realizada ontem, quarta-feira (25), e levou o chapéu de fazendeiro que estava com Jojo Todynho.

Saiba como foi a prova do fazendeiro vencida por Mateus

Como o trio foi para na berlinda?

Lidi foi a indicação da fazendeira Jojo, a atriz foi a primeira a sentar no banquinho de roceira da semana. Mariano foi o peão de A Fazenda 12 mais votado da sede. Diferente da dinâmica de outras semanas, não houve puxada da baia, no lugar, aconteceu uma segunda votação, apenas entre os moradores da baia, o que resultou com Raissa na berlinda.

