O jornal DCI já está por dentro de tudo que se passa no reality A Fazenda 12. Segundo a enquete parcial, a primeira eliminada do reality será a participante Raissa Barbosa, com 40% dos votos. A votação encerra na quinta-feira (17).

A primeira roça de A Fazenda 12 está formada, e o que todo mundo quer saber? Quem vai ser o primeiro eliminado do reality. De acordo com o resultado parcial do enquete realizado pelo jornal DCI, já um favorito para sair da casa.

Enquete A Fazenda 12 – parcial

A pergunta que não quer calar já tem uma resposta parcial. De acordo com o resultado parcial do enquete realizado pelo UOL , Fernandinho Beat Box será o primeiro eliminado. Até às 23h35 desta quinta-feira, o cantor recebia apenas 20,73% dos votos para ficar, logo atrás vinha Cartolouco, com 34,87%. Já Raissa é a mais votada para ficar no reality da RecordTV, com 44,40%.

De acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo Jornal DCI, com 40% dos votos, a primeira eliminada do reality será a modelo Raissa Barbosa. Em segundo lugar está Lucas Cartolouco (28%) e o menos votado Fernandinho Beatbox (21%). Mas como o público já sabe, tudo pode acontecer. Você ainda pode votar em nossa enquete até quinta-feira (18) antes do programa ao vivo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como foi a primeira votação da Roça?

A madrugada desta quarta-feira (16) no reality A Fazenda 12, foi marcada por momentos de tensão no jogo. No primeiro contato com os confinados, Marcos Mion pediu que JP Gadêlha revelasse qual Poder da Chama ele escolheria ficar, e para qual entregaria o outro. Após ler os dois envelopes, ele preferiu ficar com o poder vermelho e repassou o verde para a peoa Carol Narizinho.

Logo depois, o apresentador deu à palavra a fazendeira Jakelyne Oliveira, que escolheu o Lucas Cartolouco par ir direto para a roça. Na justificativa, a peoa disse ter um convívio bom com todos, e optou por não votar em mulheres para não criar rivalidade feminina.

O segundo colocado para roça, foi a participante Raissa, que recebeu o total de 8 votos pela casa. Uma vez na berlinda, ela teve que escolher um peão da baia para disputar a permanência no jogo. Como estratégia, ela decidiu Fernandinho Beatbox. No entanto, ainda restava um participante para ir para roça.

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o Rodrigo Moraes. A decisão ficou nas mãos de Luiza Ambiel, que salvou Carol Narizinho e indicou o peão à roça.

Apenas um pode se salvar da roça – A Fazenda 12

Ainda durante a formação da primeira roça do reality A Fazenda 12, o participante Rodrigo (escolhido do Resta 1), teve a chance de tirar um dos três participantes da disputa da prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (16). Contudo, carimbando o passaporte direto para a roça, ele escolheu vetar a peoa Raissa da disputa pelo tão desejado chapéu de fazendeiro. Acabando de vez, com as esperanças de não ir para a berlinda.

No entanto, o jogo ainda não está perdido para alguns roceiros. Isso quer dizer que Cartolouco, Fernandinho Beatbox ou Rodrigo podem vencer a prova de hoje a noite, garantir o fazendeiro da semana e ainda se livrar da berlinda. Tudo irá depender de como eles irão encarar a disputa mais importante do jogo, que garante para um dos três, mais um semana na casa.

Raissa Barbosa foi a mais votada da casa

A primeira formação da roça teve treta e muito fogo no feno entre os participantes. Após receber 8 votos da casa, Raissa Barbosa teve um momento de fúria no reality. A repercussão foi tanta aqui fora, que a peoa foi parar nas manchetes dos portais de notícias. Dentro do reality, ela gritou, socou o travesseiro e até atirou água em participante.

Veja o momento em que Raissa joga água em Biel