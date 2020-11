Enquete A Fazenda 12: público do DCI quer Lidi na roça de hoje

Ontem, segunda-feira (24), o Jornal DCI publicou a enquete “Quem deve ir para a roça esta semana?”. O público deu sua opinião e a peoa de A Fazenda 12 que mais recebeu votos foi Lidi Lisboa.

Público do DCI quer Lidi na roça de A Fazenda 12

Entre os peões de A Fazenda 12 que estavam na enquete do Jornal DCI “Quem deve ir para a roça esta semana?”, Lidi ganhou de lavada. A atriz ficou muito à frente que os colegas de confinamento e somou 42% dos votos.

Jakelyne Oliveira veio em seguida, com 21% dos votos da enquete. Biel ficou com o terceiro lugar, somando 15%. De acordo com a enquete do Jornal DCI, Stéfani Bays ficou em quarto, com o total de 9% dos votos.

Roça de hoje terá novas regras

No último domingo (22), Marcos Mion ‘invadiu’ o Playplus para anunciar algumas regras novas para a formação de roça de hoje, terça-feira (24), e informou como será a dinâmica do ‘resta um’. “O dono do poder começa o ‘resta um’, ou seja, se ele não for um dos roceiros, já vai estar salvo, e chega de ficar combinando salvamento com quem está na baia. Acabou, não tem mais isso”, comentou o apresentador de A Fazenda 12.

Fim de Tael e novas regras da roça; veja o resumo do fim de semana

Quem é fazendeiro e quem está com o lampião do poder?

Jojo Todynho é a fazendeira desta semana de A Fazenda 12 e tem o poder de indicar qualquer participante à roça. Lipe Ribeiro venceu a Prova de Fogo pela terceira vez e tem o poder das chamas vermelha e verde em mãos. Durante a votação, o carioca irá decidir com qual chama ficará e para quem dará a outra.

*Essa enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do Jornal DCI, portanto, ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento de A Fazenda 12.

