Em pouco mais de dois meses de programa, A Fazenda 12 já foi palco de muita briga, discussão e barraco. Mas o DCI quer saber: na sua opinião, qual foi o melhor barraco dessa edição? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe sua opinião!

Enquete A Fazenda 12: qual foi o melhor barraco da edição?

Entre tantas brigas que já marcaram a edição, qual é a mais icônica na sua opinião? A seguir, vote na Enquete A Fazenda 12:

Enquete A Fazenda 12: qual foi o melhor barraco da edição? Ataque de fúria da Raissa após formação da 1ª roça

Jojo full pistola por Biel não ter cumprido tarefa

O ‘surto coletivo’ da casa após a formação da 3ª roça

Raissa partindo para cima de Narizinho

A fofoca de Luiza a respeito dos comentários de Mariano sobre Biel

O momento em que Mirella chamou Raissa de louca

O barraco entre Lidi e Mirella por causa da punição causada pela funkeira Ver resultados

Após formação da roça, Raissa Barbosa tem ataque de fúria

Um dos primeiros barracos em A Fazenda 12 foi protagonizado por Raissa, que voltou a se envolver em diversas discussões e surtos no decorrer do reality.

Após ser a peoa mais votada pela casa na formação da 1ª roça de A Fazenda 12, a vice-Miss Bumbum se revoltou e saiu distribuindo ataques, principalmente direcionados aos homens da casa que haviam votado nela.

“Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, disparou.

Raissa chegou a jogar água nos peões, o que gerou uma série de novas discussões nas horas seguintes.

Jojo xinga Biel por não cumprir tarefa

A divisão de tarefas em A Fazenda também já gerou muita confusão. Nas primeiras semanas do programa, Jojo discutiu com Biel após o peão não acordar para buscar água no poço.

Os peões estavam sem água encanada após punições tomadas durante a festa Shippados.

“Não faz cara de maluco não, não fica perguntando o porquê não. Acabou! É isso aí”, gritou a cantora. Biel respondeu e Jojo rebateu: “está sim de deboche. Vai tomar no c*, vai se f****. De deboche comigo não. Estou com o cão hoje”.

O esporro continuou e a peoa gritou: “está de visita? Vai fazer visita na casa do c******. Está no circo, p****?”. “E agora fica de deboche. Você faz graça com os outros, comigo não”, finalizou Jojo.

Sobrou até pro Cartolouco, que dormia com Biel e assistiu a toda cena sem se posicionar. “Tá no Spa?”, disparou a funkeira.

A Fazenda 12 tem surto coletivo na madrugada

Ainda no primeiro mês de A Fazenda 12, uma confusão generalizada se instaurou após a formação da 3ª roça.

A briga começou ainda durante o ao vivo, quando Jojo Todynho afirmou que queria votar em Biel, mas como o cantor estava na baia, o voto seria em Lucas Cartolouco que, segundo ela, era influenciado por Biel.

O funkeiro não aceitou a justificativa e o bate-boca começou.

“Ele [Biel] correu para a baia porque sabia que ia tomar voto da casa, porque não tem peito e disposição para bancar”, afirmou Jojo. “Peito para que?”, questionou o peão. “Você é um frouxo, você é um c****”, disparou a participante.

O clima tenso continuou após o programa. Jojo Todynho chegou a esmurrar uma garrafa de alumínio para ‘colocar o ódio para fora’, segundo ela.

Foi nessa ocasião que a funkeira proferiu uma de suas célebres frases, que repercutiu na web: “Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente safada”.

Ainda na mesma madrugada conturbada em A Fazenda 12, Raissa Barbosa jogou creme hidratante em alguns peões, aos gritos de “falso do c******”.

Juliano Ceglia não deixou barato e seguiu a modelo até o quarto, empurrando a porta com força e disparando “Você me respeita!”. O jornalista chegou a dizer que sonhava em bater em Raissa.

Raissa parte para cima de Carol Narizinho em A Fazenda 12

Uma das piores brigadas do reality de acordo com os fãs de A Fazenda 12 começou com uma brincadeira feita por Raissa ao chamar Narizinho de patricinha.

A ex-panicat não gostou do tom, e explicou que para ela o termo tinha outra conotação. Raissa tentou apaziguar a situação, mas os ânimos já estavam exaltados e o barraco comçou.

No quarto, as peoas continuam discutindo e Raissa elevou a voz, partindo para cima de Carol. Luiza, Jakelyne e Victória, que estavam no cômodo no momento da briga, precisaram intervir.

Luiza faz fofoca sobre Mariano e arma a maior confusão

Mais uma vez a roça foi motivo de barraco em A Fazenda 12. Após a eliminação de Carol Narizinho na berlinda junto com Biel e Tays, uma fofoca feita por Luiza Ambiel gerou discussão na casa.

Durante a madrugada, em conversa com Victória Villarim e Biel, Luiza falou sobre os comentários feitos por Mariano e Jakelyne a respeito do funkeiro.

“Falou que você não é homem, que você não aprendeu, que fez coisa demais lá fora”, contou Luiza. “Que você não é homem porque não tem coragem de falar na frente, você só fala e sai andando”, completou Victória.

A atitude das peoas não agradou Stéfani Bays, que disparou que fazer fofoca não era um posicionamento em resposta ao momento em que Victória disse que iria se começar a se posicionar.

As duas, que eram aliadas em A Fazenda 12, começaram a discutir e rapidamente estavam aos gritos. Mirella chegou a intervir pedindo para que a confusão se encerrasse.

Mais tarde, Biel também confrontou Mariano a respeito dos comentários.

A Fazenda 12: Mirella chama Raissa de louca e peoa se descontrola

A formação da 6ª roça em A Fazenda 12 repercutiu por muitos dias dentro da casa, e após a decisão de Raissa em usar seu poder para vetar os votos de Jake e mandar Mirella direto para a roça, a funkeira resolveu tirar satisfação.

Ela acusou a vice-Miss Bumbum de ter sido falsa com ela durante o jogo após uma ‘reunião de condomínio’ convocada por Luiza Ambiel.

Durante a discussão, Mirella disse para Raissa “não dar uma de louca”, o que tirou do sério a modelo, diagnosticada com borderline.

Horas depois da briga alguns peões chegaram a levantar a hipótese da atitude ter sido confabulada para que Raissa surtasse e agredisse Mirella e, assim, causando sua expulsão de A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Lidi e Mirella brigam após punição: ‘babaca, mimada e ardilosa’.

Uma punição causada por Mirella foi o estopim da briga entre a funkeira e Lidi Lisboa.

Isso porque a atriz quis saber quem havia sofrido a punição logo após a sirene soar, e Mirella saiu do sério e a confrontou.

Lidi ainda reclamou que por conta da atitude de uma única pessoa, a casa toda sofreria as consequências, e a funkeira rebateu tentando se justificar.

“Eu estava com duas calcinhas, uma molhada e uma seca e só troquei o protetor diário [sic]. Se eles [produção] contaram como punição, aí já não é problema meu”, disse.

A atriz se irritou com a explicação e com o tom de deboche que se segui na fala de Mirella.

“Mimada! Eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui, e olha que eu tentei!”. Logo depois, Mirella ironizou a revelação da concorrente. “Ah, mas é mesmo? Bom saber, querida!”.

A discussão prosseguiu com Lidi disparando que funkeira era babaca, ardilosa e uma garota mimada, e concluiu: “Vaca!”.

Eaí, qual desses barracos foi o melhor? Vote agora mesmo na Enquete A Fazenda 12!

Vote na enquete A Fazenda 12!