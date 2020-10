O reality show da Record TV segue pegando fogo na disputa para saber quem será o campeão do prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, nem todos conseguem chegar à final do programa. Muitos tentam, porém não caem na graça do público. Também tem aqueles que vivem escapando, mas no final são eliminados. O fato é, quem não merece ganhar esta edição. Queremos saber sua opinião. Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto.

Enquete A Fazenda 12: qual participante que menos merece ganhar o reality? Biel

Mirella

Victória

Lucas

Jojo

Jakelyne

Mariano

Lidi

Juliano

Tays

Lipe

Stéfani

Mateus

Raissa Ver resultados

Enquete A Fazenda 12: qual peão não merece ganhar?

No dia 8 de setembro, o reality da Record TV estreou com apresentação de Marcos Mion. O público conheceu enfim, os 20 participantes que disputariam o prêmio de R$ 1,5 milhão. Nesse meio tempo, já foram eliminados Fernandinho Beat Box, JP Gadêlha, Rodrigão, Cartolouco, Carol Narizinho e Luiza Ambiel. A cada semana um participante deixa a disputa. Quem escolhe, claro, é o público de casa.

A casa está cada dia mais barulhenta. Alguns peões está causando o maior auê no programa. É treta atrás de treta, peão arranjando confusão e muito mais. Inclusive, até caro de som já teve para participante. Mas, quem na sede menos merece ganhar esta edição? A resposta claro, só saberemos ao final do programa, em dezembro. Entretanto, algumas especulações podem surgir até lá.

Vote também na Enquete A Fazenda 12

Se for pelo fator tretas, com certeza MC Mirella será a mais votada da Enquete A Fazenda 12. A guria extrapola quando o assunto é causar diante das câmeras. Mas isso não foi sempre assim. No início do programa, a funkeira era mais reservada, na dela, evitava entrar em brigas e até separava algumas. Mas, parece que o jogo mudou, ou melhor, a estratégia dele. Na web, a peoa foi de favorita a menos indicado ao prêmio.

Outro participante que também está deixando seu nome do jogo, é o cantor Biel. Mesmo antes de entrar no programa, ele já era assunto pra muita pauta. Para muitos, Biel em A Fazenda, faria com que a imagem pudesse mudar. Afinal, ele estreou com muita bagagem daqui de fora. No entanto, dentro do jogo também já coleciona momentos de dúvidas. Será que ele é o participante que menos merece ganhar R$ 1,5 milhão? Vote agora na Enquete A Fazenda 12.

Quem mais não merece ganhar o prêmio?

Deixando claro que o intuito não é sobre condições financeiras de cada um, afinal, isso já saiu de moda entre os reality shows. Seguindo para o participante mais estrategista dos jogo. Lucas Selfie já provou que sabe muito bem como funciona o reality ‘A Fazenda’. Durante um episódio na casa, ele confessou ter assistido edições anteriores para saber como se comportar diante de provas, roça e tudo mais. E não é que parece que funcionou. Em mais de uma formação da roça, o peão revelou ser o mais jogador. Ele é o que coloca o fogo no feno! Após uma jogada, ele garante que tudo é para o ‘bem do entretenimento da família brasileira’.

Em todas as edições existem os participantes ‘plantas’. Nesta edição não poderia ser diferente. Um dos nomes mais apontados como planta, é a bailarina Victória Villarim. Exemplo disso, são as diversas votação da roça, onde a peoa usava como justificativa ‘voto de amor’, para indicar um peão. Mas, não é isso que o jogo pede. O público de casa espera mais de cada participantes na casa. Afinal, o prêmio é de R$ 1,5 milhão. Por outro lado, nas últimas semana a peoa tem revelado um outro lado no jogo. Colada em Mirella, Biel e Juliano, ela está chamando atenção. Mas não por um lado positivo. Na web, os internautas criticam por atitudes e falas inapropriadas contra a peoa Raissa Barbosa, que sofre de transtorno de borderline.

Contudo, somente no último dia iremos saber quem será o vencedor. Até lá, vote para escolher qual participante não merece ganhar o prêmio milionário. Vote na Enquete A Fazenda 12.