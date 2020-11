A Fazenda 12 consagrou Lucas Selfie como o dono do lampião do reality da Record TV. Sendo assim, Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Stéfani Bays e Mateus Carrieri correm o risco de ir para à roça, na votação desta terça-feira (3). Nesse sentido, o participante que for mais votado pela casa, terá o poder de puxar alguém da baia direto para a berlinda. Agora, resta saber quem será o escolhido. Vote agora na Enquete A Fazenda 12 e escolha quem da baia deve ir para a roça.

Enquete A Fazenda 12: qual peão da baia deve ser puxado para à roça?

Jojo

Mateus

Stéfani Ver resultados

Enquete A Fazenda 12: Quem da baia deve ir para à roça?

Jojo Todynho – A funkeira e dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ está entre os participantes da décima segunda edição do reality da Record TV. Entre os fãs ela é a participante que mais rende memes na internet, com suas caras e bocas, jeito de se expressar e personalidade forte. No jogo, ela não tem papas na língua. Se for pra tretar com alguém, ela faz, afinal, como ela diz: ‘se quer paz, amém, se quer guerra, tu me fala”. Devido aos muitos barracos e embates com alguns colegas de confinamento, a peoa pode estar na mira da roça desta semana. Afinal, ela já esteve no banquinha da berlinda e sabe muito bem como que funciona.

Lidi Lisboa – A peoa não conseguiu se sair tão bem na prova de fogo e foi parar na baia. Com isso, ela é uma das participantes que está correndo o risco de ir para a berlinda essa semana. No jogo, a atriz já mostrou que é uma pessoa de personalidade forte. Não aceita levar desafora pra casa, ou seja, se for para brigar com alguém, ela vai brigar. Inclusive, a peoa já protagonizou algumas discussões com alguns peões, como: Luiza Ambiel [eliminada], Mirella. O mais votado pela casa na roça de terça, terá o poder de puxar um dos quatros.

Enquete A Fazenda 12: Quem mais está na baia?

Mateus Carrieri – O ator foi puxado para a baia pela colega de confinamento Lidi Lisboa. Antes dos peões irem para o local da prova, ele comentou com Lucas Selfie [dono do lampião], que não gostaria de ser puxado. Na formação da 8ª roça de terça (3), Carrieri pode ser puxado, uma vez, que definir o participante mais votado pela casa.

Stéfani Bays – A ex-’De Férias Com o Ex 4′, levou a pior e está na baia desta semana no reality A Fazenda 12. Conforme regras do jogo, quem for o participante mais votado pela casa, deverá puxar um peão da baia direto para a roça. A peoa começou na dela, quietinha, mas, no decorrer do programa já tretou com Tays Reis por causa de votação, mas também já fez as pazes. No jogo, ela começou o programa votando em Biel, e até disse em outra ocasião, que em em qualquer oportunidade, votaria nele na roça. A ex-MTV não gostou nada de ser puxada por Jojo Todynho, afinal, essa pode acarretar a sua ida para à roça. Vale ressaltar, que Stéfani ainda não sentou no banquinho da berlinda, e essa pode ser a primeira vez.

Qual é o poder do lampião de Lucas Selfie?

Antes de revelar Lucas como do dono do lampião, Marcos Mion revelou qual o poder da chama vermelha escolhido através do Tik Tok. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa A – que diz: “A votação da chama vermelha foi encerrada, e a opção que vocês escolheram no Tik Tok foi a opção A: o dono deste pode está imune e indica o terceiro roceiro no dia da votação.”

Senhoras e senhores, vocês votaram e escolheram o Poder da Chama Vermelha desta semana 🔥 Mion anuncia qual foi a opção vencedora 😁 Vem ver! 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/v8oH0by1H2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2020

Essa enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do DCI. Assim, ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento de A Fazenda 12.