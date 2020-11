O reality show rural teve sua estreia no início de setembro e contava com 20 participantes no total. Semana vai, semana vem, alguns foram se despedindo do confinamento e a chance de levar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Após mais de dois meses conhecendo os peões do programa, quem mais te decepcionou? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para a gente.

Enquete A Fazenda 12: quem te decepcionou?

Enquete A Fazenda 12: qual peão mais te decepcionou no reality? Biel

Jojo

Jakelyne

Luiza Ambiel

Raissa

Lucas Maciel

Tays

Juliano Ceglia

Mariano

Mateus

Lipe

Fernando Beatbox

JP Gadêlha

Cartolouco

Victória

Mirella

Stéfani

Rodrigo

Carol Narizinho

Lidi Lisboa

Biel Amado por uns, odiado por outros, a participação do cantor no reality show rural dá o que falar desde a estreia do programa. O funkeiro foi uma decepção para você? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI sua opinião. Mariano O sertanejo é dono do hit “Camaro amarelo” ao lado da dupla Munhoz. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira. Stéfani Bays Stéfani Bays participou do De férias com o ex antes de entrar no reality da Record TV. No programa da MTV, a maquiadora criou uma rivalidade com Lipe, mas conseguiu se acertar com o carioca no confinamento da Record TV. Vote na enquete A Fazenda 12. Jojo Todynho

A dona do hit “Que tiro foi esse?” disse que joga sozinha e não tem medo de falar o que pensa. Gostou da participação da peoa no reality? Vote na enquete A Fazenda 12. No duelo entre Jojo e Lidi, de que lado você está? Lipe Ribeiro – Enquete A Fazenda 12 O carioca é empresário, influenciador digital e ficou conhecido ao causar polêmicas no De férias com o ex. Vote na enquete A Fazenda 12. Jakelyne Oliveira Jakelyne Oliveira engatou um romance com Mariano já no início do reality show rural. A participante já provou que é boa de prova e conquistou o chapéu de fazendeira três vezes. Tays Reis – Enquete A Fazenda 12 A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Recentemente, a peoa terminou o namoro com Biel. Veja como foi o fim de ‘Tael’, relacionamento entre Tays e Biel Raissa Barbosa

A modelo já deixou bem claro que é sincera sobre seus sentimentos e opiniões, o que acabou gerando diversos conflitos no programa. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lidi Lisboa – Enquete A Fazenda 12

Mateus é ator e trabalha na TV há anos. O agora peão da ‘fazendola’ já participou do reality ‘Casa dos Artistas’ e programas de auditório. Vote na enquete A Fazenda 12.

Fernandinho BeatBox

Fernandinho foi o primeiro peão eliminado da edição e não teve tempo para mostrar a que veio. Mesmo com pouco tempo no confinamento, o cantor conseguiu te decepcionar? Vote na enquete A Fazenda 12.

JP Gadelha

O ex-The Circle também não teve muito espaço no reality e foi eliminado logo na segunda berlinda do programa. O baiano é bombeiro e perdeu a disputa pela permanência em um roça contra Luiza Ambiel e Lidi Lisboa.

Rodrigo foi o terceiro eliminado do programa. Mesmo com pouco tempo no confinamento, o apresentador acabou criando uma rivalidade com Carol Narizinho, por ter mandado a ex-panicat para a berlinda.

Saiba para quem os ex-peões estão torcendo nesta roça

Lucas Cartolouco

O peão deu o que falar no reality. Além de ser criticado por sua higiene pessoal, Cartolouco gerou polêmica ao puxar Luiza para a roça, mesmo após flertar com a atriz e cogitar um affair com a peoa no reality.

Carol Narizinho – Enquete A Fazenda 12

A ex-Panicat foi a quinta peoa a se despedir do programa. A ex-participante se envolveu em uma grande confusão com Raissa no confinamento e deixou o reality em uma roça disputada contra Biel e Tays Reis.

Luiza Ambiel

Uma das peoas que mais causou na edição, Luiza Ambiel arranjou diversas confusões no reality e brigou dentro e fora do programa. A atriz chegou até mesmo a discutir no programa Hora do Faro. A fúria da ex-participante quando Lidi e Tays cantaram uma música do Raça Negra, marcou a edição.

A ex-noiva se Eduardo Costa foi a sétima eliminada da edição. No programa, Victória fez parte do grupo ‘Bico preto’, também composto por Biel, Mirella e Juliano.

O jornalista esportivo deixou o confinamento na oitava roça da edição. O peão venceu a Prova do Fazendeiro duas vezes. Vote na enquete A Fazenda 12.

MC Mirella

Mirella é a mais recente eliminada do reality. A peoa perdeu a disputa pela permanência na décima roça do programa, em que competiu contra Stéfani e Mateus.

Lucas Maciel – Enquete A Fazenda 12

Lucas Maciel não teve nenhum voto durante sua trajetória no reality, mas acabou na berlinda ao ser puxado da baia. O ex-pânico foi o nono eliminado.

