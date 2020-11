Enquete A Fazenda 12: Mateus deve mandar quem para à roça?

Mateus Carrieri é o fazendeiro da semana e terá a difícil missão de colocar um concorrente na roça de A Fazenda 2020 nesta terça-feira (1). O ator venceu a prova do fazendeiro contra Stéfani Bays e Raissa Barbosa na semana passada, e ganhou imunidade. Além disso, pleno poder no jogo. Mas, afinal, qual será a indicação do fazendeiro Mateus? Clique aqui e vote na enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12

Ao vencer a prova do fazendeiro, Mateus estava decidido de que mandaria Lidi Lisboa à roça. No entanto, o ex-Casa dos Artistas tem reavaliado a sua decisão, inclusive, com direito a consulta a Biel, um dos seus aliados em A Fazenda 2020. Ao desabar afirmando que poderá indicar Jakelyne Oliveira, Biel disse a Carrieri: “siga o seu coração. A Lidi acabou de voltar de uma roça, mas o problema de vocês uma conversa resolve. Siga o seu coração”, aconselhou o intérprete de Química.

O fazendeiro da semana prometeu avaliar uma possibilidade de tentativa de reaproximação da intérprete da protagonista da macrossérie Jezabel. Mas ficou balançado com a observação feita por Biel, uma vez que ele e Jake se desentenderam na semana passada. A Miss Brasil o puxou para baia, o que o deixou revoltado.

Em conversa com Jojo Todynho, Mateus disse que tem pensado sobre a sua indicação. “Eu preciso mandar uma pessoa que não volte, para que eu não seja alvo dela”. Automaticamente, o peão estaria descartando indicar Lidi. Mas, em se tratando de opções de voto do fazendeiro, Stéfani Bays também entra na lista de indicações do ator. Isso porque, recentemente os dois discutiram feio na cozinha da sede.

Vote na enquete A Fazenda 12: qual peão mais te decepcionou no reality?

Roça em A Fazenda 2020

Essa semana, os peões serão surpreendidos com o poder da chama vermelha. Em suma, quem receber o poder em questão estará automaticamente na décima segunda roça do reality show. Mas antes disso, o fazendeiro fará sua indicação; a casa votará em seguida e logo depois o mais votado pela casa puxará um peão da baia para a berlinda. Por fim, o quarto roceiro terá o dever de vetar um roceiro da prova do fazendeiro.