A ex-panicat Carol Narizinho, é a nova fazendeira da semana no reality da Record TV. Agora, ela terá a chance de indicar um participante direto para à roça da próxima semana. Quem ela deve escolher? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto. Rodrigo, Lipe Ribeiro ou Luiza Ambiel?

Carol Narizinho é a mais nova fazendeira do reality A Fazenda 12. A ex-panicat venceu a prova realizada na noite da última quarta-feira (23) e agora tem o poder de indicar um participante a tão temida Roça, que será formada na terça-feira, dia 29 de setembro. Será que ela já tem alguns nomes em mente para indicar na próxima berlinda? A gente quer saber sua torcida, então vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha um participante.

Quem a fazendeira Carol Narizinho deve indicar à roça? Biel

Cartolouco

Stéfani

Lipe Ribeiro

Luiza Ambiel

Mirella

Raissa

JP Gadêlha

Lidi

Lucas Selfie

Mateus Carriei

Jakelyne

Tays

Juliano Ceglia

Rodrigo

Victoria Villarim

Mariano Ver resultados

Quem está no alvo de Carol Narizinho em A Fazenda 12?

Rodrigo Moraes – Indicou Carol Narizinho direto pra roça com a justificativa de que ela não estaria se entregando ao jogo. Nas palavras dele, ela ‘não tinha entendido o jogo’ e não estava com ‘sangue nos olhos’. Sendo assim, ele usou a mesma referência de Raissa Barbosa, quando não pensou duas vezes ao vetar da prova do fazendeiro da última semana.

O voto do Fazendeiro da semana foi para Carol Narizinho e a peoa se defendeu na #RoçaAFazenda para o Mion! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/87I0daPAV0 — A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2020

Lipe Ribeiro – O digital influencer e ex-participante do reality da MTV, ‘De Férias Com o Ex’, está se sentindo um pouco ameaçado após a vitória de Carol Narizinho na prova. Tudo porque, ela acabou votando nele na formação da roça da terça-feira (22). Por conta disso, ele acha que pode ser um alvo para a berlinda.

A Enquete A Fazenda 12 vai até o a próxima votação pra roça. Portanto, a enquete acaba antes do programa ao vivo de terça-feira (29).

Sem rodeios, Carol Narizinho votou em Lipe Ribeiro! #RoçaAFazenda 🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/S1aWieNFVP — A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2020

Luiza Ambiel – A ex-musa da banheira do Gugu protagonizou uma baita discussão com Carol Narizinho. O barra aconeteceu durante a festa arco-íris, a segunda de A Fazenda 12. Isso porque, a ex-panicat, já bêbeda, teria dito para Luiza, que sua filha gosta de JP Gadêlha. De lá pra cá, foi choro, desabafo com Victória Villarim e tudo mais.

“Vi, escuta. A minha filha só tem 12 anos. Ela falou que minha filha é a fim do JP”, disse Luiza. No entanto, Carol até tentou amenizar a situação, dizendo que o comentário teria sido em tom de brincadeira, porém não convenceu Luiza.

Carol Narizinho disse durante a #FestaAFazenda que a filha de Luiza Ambiel poderia gostar do JP Gadêlha! O comentário rendeu muito choro e desabafo, vem ver! 🔥 pic.twitter.com/SOSDHD1Nrj — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) September 19, 2020

Como foi a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2020?

Carol Narizinho, Lidi Lisboa e JP Gadêlha tiveram que enfrentaram uma prova totalmente diferente da anterior. Com três estações de cores diferentes, os peões tiveram que moer cana, encher balde por balde até cada um revelar uma letra. O objetivo final era mostar formar a palavra ‘Fazendeiro‘. O primeiro a cumprir a tarefa, bater o sino, vence a disputa. Com isso, Carol fica de fora da berlinda.