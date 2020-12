Enquete A Fazenda 12: quem deve escapar da roça e virar fazendeira?

Na noite de hoje, quarta-feira (2), uma nova Prova do Fazendeiro será realizada. A décima segunda roça foi formada na noite de terça-feira (1) e colocou Biel, Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Lidi Lisboa na berlinda. O funkeiro foi vetado e já está na roça, Jakelyne, Jojo e Lidi terão chance de fugir da berlinda, quem deve ser fazendeira? Vote na enquete A Fazenda 12:

Votação enquete A Fazenda 2020: quem foi parar na roça?

Jakelyne foi a indicação do fazendeiro da semana, Mateus Carrieri. “Eu sabia que não era prioridade dela, mas em dois momentos em que a coisa apertou, em que ela se sentiu ameaçada, ela não teve muito problema em tornar a minha pessoa o alvo”, justificou o peão. A modelo não concordou com o discurso do ator e a dupla acabou discutindo durante a formação de roça e após a votação. Vote na enquete A Fazenda 12.

Biel foi o peão mais votado da noite. Em uma dinâmica invertida, os votos não foram nos peões da sede e sim nos da baia, sendo assim, o funkeiro puxou um morador da sede para ser o terceiro roceiro: Biel colocou Lidi no terceiro banquinho. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lidi recebeu o poder da chama vermelha das mãos de Mariano, vencedor da Prova de Fogo da semana, com a chama, a atriz seria a quarta roceira, no entanto, como já estava na berlinda, Lidi pôde decidir quem sentaria no quarto banquinho. A paranaense escolheu Jojo para ser a última da noite a se tornar roceira. Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI quem você quer ver com o chapéu de fazendeiro.

Veja como foi a noite de votação: briga e bronca de Mion; como foi a formação de roça

Mateus rebate Jake e diz que a peoa não estava pensando em Mariano, e sim nela mesma: "É mais bonito para o Brasil falar que vai votar pra proteger" 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BQP28tH30R — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

Jojo ocupa o quarto banquinho da #RoçaAFazenda após Lidi usar o Poder da Chama Vermelha 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/m6xP8JMZKC — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

Quem foi vetado?

Ao se tornar quarta roceira, Jojo Todynho ganhou o direito do veto. A dona do hit “Que tiro foi esse?” vetou Biel da Prova do Fazendeiro. Com isso, o peão não tem chance de escapar e já está na berlinda da semana. Vote na enquete A Fazenda 12.

Jojo veta Biel da #ProvaDoFazendeiro e o cantor já está garantido na Eliminight 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Jf3WIeJaYz — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

