Enquete A Fazenda 12: quem deve estar na roça de hoje?

Na noite desta terça-feira (1), os peões do reality show rural terão mais uma noite de votação. O fazendeiro Mateus Carrieri indicará alguém e mais três peões acabarão na berlinda por conta dos votos dos participantes, a nova dinâmica anunciado por Marcos Mion e o lampião do poder. Quem você quer ver na roça? Vote na enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: que peão você quer ver na roça?

Mateus indicará o primeiro roceiro da noite, como fazendeiro da semana, o ator tem o direito de indicar qualquer colega de confinamento, seja um morador da baia ou da sede. Após o voto do fazendeiro, a votação dos participantes começa, geralmente o segundo banquinho da roça é ocupado pelo mais votado da sede, que acaba puxando alguém da baia para ser o terceiro peão da berlinda, no entanto, as coisas serão diferente na noite de hoje, terça-feira (1). Vote na enquete A Fazenda 12.

Como anunciado pelo apresentador do reality, Marcos Mion, nesta semana, não haverá puxada da baia e a votação será ao contrário. O mais votado da baia é quem sentará no banquinho de segundo roceiro e este é quem puxará alguém para ser o terceiro roceiro. Esta puxada será com algum peão da sede. Vote na enquete A Fazenda 12.

Chama vermelha determinará quarto roceiro

Outra mudança na roça desta terça-feira (1) no reality da Record: não haverá a dinâmica do ‘resta um’, responsável por determinar quem será o quarto roceiro da semana. Quem determinará o peão que ocupará o quarto banquinho será a chama vermelha. Vote na enquete A Fazenda 12.

Mariano foi o vencedor da Prova de Fogo da semana e poderá escolher entre o poder da chama verde ou vermelha. Após ficar com uma, o participante passará a que sobrou para algum colega. Quem estiver com a chama vermelha em mãos estará automaticamente na roça, a não ser que já seja um dos roceiros, neste caso, o peão ou a peoa, escolherá alguém para sentar no quarto banquinho da berlinda. Vote na enquete A Fazenda 12.

O poder da chama verde é revelado para o público durante a formação de roça.

