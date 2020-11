A Prova de Fogo da semana será realizada hoje, domingo (22). A competição pelo lampião do poder geralmente é disputada no fim da tarde ou começo da noite. Quem perde a prova está automaticamente na baia e precisa levar um ou dois colegas. Quem você quer ver na baia esta semana? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte sua opinião para o Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ir para a baia esta semana? Biel

Tays

Mariano

Jakelyne

Stéfani

Lidi

Mateus

Lipe

Raissa Ver resultados

Os perdedores da Prova de Fogo vão para a baia. Em provas com três participantes, os dois perdedores escolhem um peão cada. Em provas com mais participantes, os perdedores escolhem em conjunto quem irão levar para a baia. Nesta semana, a única peoa que está livre é Jojo Todynho, pois é a fazendeira da semana. O futuro vencedor da Prova de Fogo também conseguirá se livrar. Vote na enquete A Fazenda 12.

Quais são as regras da baia? – Enquete A Fazenda 12

Quem está na baia tem menos regalias e mais obrigações que os demais participantes. Os moradores da baia são os únicos, além do fazendeiro, que podem auxiliar nas tarefas da área externa. Eles também são obrigados a deixar a sede em um determinado horário, não podem usar o reservado ou tomar banho na sede.

Quem está na baia pode ser puxado para a roça

Outra coisa que amedronta alguns participantes que vão para a baia é a possibilidade de ser puxado para a roça. Como funciona isso? Quem está na baia não pode ser votado pela casa, apenas se for pelo fazendeiro da semana, no entanto, quando o peão mais votado da sede senta no segundo banquinho da berlinda, o participante é obrigado a puxar alguém da baia para ser o terceiro roceiro da semana. Vote na enquete A Fazenda 12 e opine sobre quem deve estar na baia esta semana.

