Enquete A Fazenda 12: quem deve ir para a roça esta semana?

Nesta terça-feira (24) uma nova roça será formada. A décima primeira berlinda terá sua votação durante o programa ao vivo de amanhã e colocará quatro peões em risco de deixar o programa. Quem deve ir para a roça da semana? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

Jojo Todynho é a fazendeira da semana. A peoa derrotou Stéfani Bays e Mateus Carrieri na última quarta-feira (18) e conquistou o chapéu de fazendeira. Quem será que a peoa vai indicar para a roça?

Vote também: quem a fazendeira Jojo deve mandar para a roça?

Biel – Enquete A Fazenda 12

Amado por uns, odiado por outros, a participação do cantor no reality show rural tem dado o que falar. Recentemente o affair do peão com Tays Reis chegou ao fim.

Mariano – Enquete A Fazenda 12

O sertanejo faz dupla com Munhoz, juntos eles são donos do hit “Camaro amarelo”. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira.

Leia também: Mariano confessa que olhou para Biel em roça

Stéfani Bays – Enquete A Fazenda 12

Stéfani Bays se tornou conhecida no mundo dos realities ao participar do De férias com o ex. No programa da MTV, a maquiadora acabou sendo agredida, o que gerou a expulsão de um participante.

Lipe Ribeiro

O carioca é empresário, influenciador digital e ficou conhecido ao causar polêmicas no De férias com o ex. Lipe venceu pela terceira vez a Prova de Fogo neste domingo (22).

Jakelyne Oliveira

Jakelyne Oliveira engatou um romance com Mariano já no início do reality show rural. A participante conquistou a Prova do Fazendeiro três vezes.

Tays Reis – Enquete A Fazenda 12

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Recentemente, a peoa terminou o namoro com Biel.

Leia também: prova, fim de namoro e novas regras; veja o fim de semana