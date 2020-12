Enquete A Fazenda 12: quem deve ser o último fazendeiro da edição?

Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro disputarão a Prova do Fazendeiro na noite de hoje, quarta-feira (9). Quem deve terminar o reality show rural coroado como o último fazendeiro da edição? Mariano foi vetado na formação de roça de ontem, terça-feira (8), e por isso já está roça, quem entre os três deve escapar da berlinda ao lado do sertanejo? Vote na enquete A Fazenda 12.

CLIQUE E VOTE AQUI

Quem foi a indicação da fazendeira?

Mariano foi a indicação da fazendeira Lidi Lisboa, a peoa disse que está se dando bem com a maior parte dos confinados, depois conseguir se acertar após as brigas que teve com alguns participantes. A atriz da Record TV justificou seu voto em Mariano por ter recebido um poder da chama vermelha das mãos do peão, o que a colocaria direto na roça, durante a décima segunda formação de roça da edição. Vote na enquete A Fazenda 12.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lidi faz seu discurso de Fazendeira e indica Mariano direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EmDMpRSTCh — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Leia também: Mariano, Jojo, Lipe e Stéfani na roça; veja quem votou em quem

Mateus escapou da roça

Mateus Carrieri foi o peão mais votado e sentou no segundo banquinho de roceiro, no entanto, o peão teve sorte e foi salvo por Biel, que usou o poder da chama verde para trocá-lo por outro participante. Jojo Todynho então acabou ficando com o lugar que era de Mateus e foi parar na décima terceira berlinda. Vote na enquete A Fazenda 12.

Pelo Poder da Chama Verde, Biel recusa R$20 mil e troca Mateus por Jojo na formação da #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/SHSeXXzYBZ — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Como Lipe e Stéfani foram parar na berlinda? Enquete A Fazenda 12

Lipe Ribeiro foi puxado por Mateus, antes de o ator conseguir escapar da roça. Stéfani Bays acabou na berlinda por conta da chama vermelha, que estava nas mãos de Mateus. O ator precisou escolher dois colegas que não estavam na roça para uma nova votação, nesta segunda votação, a ex-MTV acabou se tornando a quarta roceira. Vote na enquete A Fazenda 12.

Mateus puxa Lipe da baia direto para a Roça e os dois discutem no ao vivo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IIHhmF83tI — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Vote também na enquete A Fazenda 12: Mariano, Jojo, Lipe ou Stéfani, quem deve sair?

Quem foi vetado?

Mariano foi vetado por Stéfani Bays, quarta roceira da décima terceira formação de roça, e está fora da disputa pelo chapéu na última Prova do Fazendeiro da temporada. Vote na enquete A Fazenda 12.

Stéfani veta Mariano da última #ProvaDoFazendeiro da edição e o sertanejo está direto na Eliminight 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YOG96qe9gV — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Veja também:

Veja quanto cada peão já faturou no reality

Votação tensa gera briga até entre amigos; como foi a roça