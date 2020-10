Atitudes dos peões na casa de A Fazenda 12 acabam refletindo fora do reality show. Vote na enquete ‘quem é a maior decepção do reality?’

Carol Nariznho deixou A Fazenda 2020 na noite desta quinta-feira (15), mas ainda 15 peões estão na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O reality show segue pegando fogo e novas tramas ganhando contornos na casa. No entanto, as atitudes de muitos para se manterem no jogo se tornam questionáveis. Afinal. quem é a maior decepção do reality? Vote na enquete A Fazenda 12:

Enquete A Fazenda 12: quem é a maior decepção do reality? Luiza

Raissa

Jojo Todynho

Mariano

Victoria Villarim

Biel

Juliano Ceglia

Lidi Lisboa

Jacklyne Oliveira

Mateus

Lipe

Lucas

Stéfani

Tays Ver resultados Carregando ... Carregando ...

Primeiramente, durante a dinâmica Ferra peão que aconteceu na segunda-feira (12), Mariano deixou Jojo Todynho decepcionada. Isso porque, o intérprete de Camaro amarelo ferroou a cantora, reclamando do seu comportamento. “Não tenho problema pessoal com ninguém aqui, mas Jojo, essa forma dela falar agressiva e ela até concordou comigo que em alguns momento ela está errada. Eu até falei o mesmo discurso pra ela, se policiar de cabeça fria, não agir com agressividade porque somos em vários aqui”, disse.

A intérprete de Que Tiro Foi Esse? se mostrou revoltada porque os dois já haviam conversado na área externa sobre o jeito explosivo da peoa. Para Jojo, Mariano não deveria trazer a público a conversa que ambos tiveram em particular logo após a discussão com Biel por não ajudar nas tarefas da casa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biel informado – Enquete A Fazenda 12

Outro momento de gosto duvidoso que aconteceu em A Fazenda 12 foi Victória Villarim e Luiza Ambiel terem chutado a barraca e contado um segredo a Biel. No momento em que o cantor estava na campo de eliminação, Mariano e Jakelyne Oliveira falaram mal dele.

“Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. Fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau não sei o que”, disse Luiza. Victória completou: “Falou que você não tem coragem de conversar pessoalmente. Que você só fala e sai andando. O casal falou”.

“Disse que você ia apanhar de pau mole na cidade dele”, avisou Vic em. Luiza então seguiu colocando lenha na fogueira. “Falou na cidade dele você ia apanhar de pau mole. Que você é moleque, não tem humildade. Como você vai sofrer se o público te colocou de volta aqui?”, questionou. Biel então comentou: “É só olhar a cara de tacho do povo ali”.

Vote na enquete A Fazenda 12.

Raissa pra cima de Carol

Essa semana, Raissa Barbosa disse que Carol Nariznho é uma ‘patricinha’, o que deixou a ex-panicat chateada com o adjetivo usado para defini-la. Certamente, Carol disse, por exemplo, que ‘patricinha’ é quem é bancado pelos pais com muito dinheiro e luxo. A ex-panicat explicou ainda que ela é apenas estilosa e que batalhou pra ter a condição de vida que tem hoje.

“Patricinha não significa estilo, patricinha significa ter dinheiro, ter condição financeira de se achar”, disse. Já no quarto, Carol criticou Raissa para algumas peoas. “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”, disse. Raissa então partiu pra cima de Carol e peitou a peoa. “Tá falando que eu não tenho cabeça? Tá falando que eu não tenho cabeça?”, questionou ela, de forma agressiva. Após ser contida pelo peões, a ex-vice Miss Bumbum seguiu para a sala, onde chutou móveis e bateu no sofá.